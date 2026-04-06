La muerte de la pareja que enluta a Tucumán: "Ellos vivían para sus hijos"

Albornoz, quien se desempeñaba en la Casa de Gobierno, fue definida con una frase contundente: "Ella vivía para sus hijos".

Mariano Robles Solana Albornoz

Según contó la niñera que los esperaba esa noche, nunca se quedaban fuera de casa más de lo necesario. “Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, relató.

Sobre ambos se repiten palabras de sus allegados destacando la prioridad que le daban a sus hijos: "Eran buenos padres y excelentes personas".

El último contacto que habían tenido con la pareja fue alrededor de las 21:00, cuando avisaron a sus familiares que esperaban dentro del automóvil hasta que bajara el nivel del agua. Después de ese mensaje, se perdió toda comunicación.

Mariano Robles Solana Albornoz

Durante horas, familiares y amigos los buscaron desesperadamente. Un operativo llevado adelante por Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía de Tucumán y grupos de rescate permitió hallar el vehículo.

El auto estaba a unos 400 metros de la ruta 9, en las inmediaciones del club SMATA, hasta donde había sido arrastrado por la corriente hasta un canal de riego en la zona del barrio Nueva Italia. La pareja se encontraba sin vida en su interior.