La muerte de la pareja que enluta a Tucumán: "Ellos vivían para sus hijos"
Mariano y Solana fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por la corriente en medio del temporal.
La tragedia enluta a Tucumán tras la muerte de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, la pareja que fue encontrada sin vida dentro de su auto luego de ser arrastrados por la corriente en medio del temporal. Una frase resume el dolor: “Ellos vivían para sus hijos”.
Robles y Albornoz habían salido el sábado por la noche para asistir a un casamiento en Tafí Viejo, Tucumán. En su casa los esperaban sus dos hijos, de 4 años y nueve meses, quienes estaban al cuidado de una niñera. A su regreso, el temporal los sorprendió en medio del camino y tomaron una decisión que parecía prudente: detener el auto y esperar a que pasara la tormenta, pero la situación se volvió crítica y culminó en tragedia.
La corriente arrastró el Nissan Versa blanco en el que se trasladaban hasta un canal de riego, donde el auto terminó incrustado entre escombros y basura. Los jóvenes padres fallecieron juntos, abrazados dentro del vehículo.
“Ellos vivían para sus hijos”, es la frase que pronunciaron los sobrinos de la pareja en medio de la tragedia que enluta a Tucumán.
Robles, empleado de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, fue recordado por su madurez y responsabilidad: "Mariano era una persona con un corazón enorme. Perdió a su padre hace ocho años y desde ese momento se puso la mochila de su familia. Tenía 29 años, pero era muy maduro para su edad".
Albornoz, quien se desempeñaba en la Casa de Gobierno, fue definida con una frase contundente: "Ella vivía para sus hijos".
Según contó la niñera que los esperaba esa noche, nunca se quedaban fuera de casa más de lo necesario. “Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, relató.
Sobre ambos se repiten palabras de sus allegados destacando la prioridad que le daban a sus hijos: "Eran buenos padres y excelentes personas".
El último contacto que habían tenido con la pareja fue alrededor de las 21:00, cuando avisaron a sus familiares que esperaban dentro del automóvil hasta que bajara el nivel del agua. Después de ese mensaje, se perdió toda comunicación.
Durante horas, familiares y amigos los buscaron desesperadamente. Un operativo llevado adelante por Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía de Tucumán y grupos de rescate permitió hallar el vehículo.
El auto estaba a unos 400 metros de la ruta 9, en las inmediaciones del club SMATA, hasta donde había sido arrastrado por la corriente hasta un canal de riego en la zona del barrio Nueva Italia. La pareja se encontraba sin vida en su interior.
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