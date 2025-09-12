La NASA explica los cambios físicos que sufren los astronautas al volver del espacio

En abril de 2025, Don Pettit, de 70 años y el astronauta activo de mayor edad en la NASA, regresó después de 220 días en órbita. Su experiencia demuestra que ni la veteranía ni la edad protegen del choque con la gravedad. Durante el aterrizaje, bromeó, estuvo ocupado “vaciando el estómago en las estepas de Kazajistán”.

Aunque microgravedad había aliviado sus dolores articulares, estos reaparecieron de golpe en la Tierra. Según explicó, la dificultad no está tanto en recuperar la fuerza de los grandes músculos, sino en reentrenar los pequeños, aquellos que casi no se usan en el espacio.

Ciencia para el futuro de la exploración espacial

La NASA impulsa el Human Research Program, que estudia la salud de los astronautas antes, durante y después de sus vuelos. Además, desarrolla simulaciones en la Tierra que imitan las condiciones del espacio.

En un centro alemán voluntarios pasan 60 días en cama con la cabeza inclinada para reproducir los efectos de la microgravedad. En Houston, instalaciones como CHAPEA y HERA recrean misiones de larga duración en entornos aislados, con demoras en las comunicaciones similares a las que enfrentarán quienes viajen a Marte.

Los resultados de estas investigaciones permitirán diseñar mejores protocolos médicos, rutinas de entrenamiento y estrategias psicológicas para que los astronautas no solo sobrevivan, sino prosperen en misiones cada vez más ambiciosas.