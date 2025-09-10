Científicos de la NASA anunciaron posible vida en Marte



Hay más posibilidades de que este hallazgo se deba a la presencia de vida, argumentan los científicos, a que se deba a un fenómeno químico inerte. Pero por ahora es imposible descartar una u otra hipótesis, reconocen los investigadores de la agencia espacial estadounidense en un estudio publicado este miércoles en la revista Nature. El análisis en laboratorios terrestres permitiría determinar con precisión si los minerales y la materia orgánica encontrados son realmente señales de vida pasada.

Esta muestra fue recolectada de una roca llamada "Cascada Cheyava", el año pasado, en el Cañón de Zafiro. "Una biofirma potencial es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico, pero que requiere más datos o estudios adicionales antes de poder llegar a una conclusión sobre la ausencia o presencia de vida", explicaron desde la NASA.

Según explicaron el rover descubrió rocas sedimentarias compuestas por arcilla y limo, que "en la Tierra, son excelentes preservadores de la vida microbiana pasada. También son ricas en carbono orgánico, azufre, hierro oxidado (óxido) y fósforo".

"La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una rica fuente de energía para el metabolismo microbiano", afirmó Joel Hurowitz, científico de Perseverance,