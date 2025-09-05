La NASA descubre un planeta enano con condiciones para la vida.

El ser humano siempre ha presentado grandes ansias de conocimiento desde sus albores. Son entidades como la NASA las que precisamente llevan a cabo esta labor. En este sentido, una de sus más recientes investigaciones ha revelado que el planeta Ceres, el cual posee las dimensiones más pequeñas de todo el cinturón de asteroides, habría presentado una fuente de energía duradera de carácter químico que lo hacía compatible con la vida hace millones de años.