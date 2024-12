La NASA reveló que se acerca una catástrofe global que podría terminar con el agua

Se acaba el agua potable y se avecina una catástrofe global

Un estudio publicado en la revista Surveys in Geophysics detalla que entre 2015 y 2023, las reservas globales de agua dulce disminuyeron en un promedio de 1.200 kilómetros cúbicos en comparación con las décadas anteriores. Este alarmante descenso se debe a una combinación de fenómenos naturales y humanos, como el calentamiento global y los efectos de El Niño, que modifican los patrones de lluvia y nieves en todo el mundo.

El calentamiento global también juega un rol crucial, al intensificar la evaporación y alterar los ciclos hidrológicos. Estas condiciones no solo afectan la disponibilidad de agua, sino que también generan eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías más prolongadas. La humanidad está consumiendo más agua de la que el planeta puede reponer, lo que genera un círculo vicioso que amenaza la sostenibilidad global.

La preocupación por sequías más intensas y prolongadas

Las sequías se están volviendo cada vez más comunes y devastadoras. Según Matthew Rodell, hidrólogo de la NASA, trece de las sequías más graves registradas ocurrieron desde 2015, lo que evidencia una tendencia preocupante. Además, los últimos años, siendo los más cálidos de la historia, coinciden con un descenso abrupto en las reservas de agua dulce.

Las proyecciones indican que estos eventos extremos no solo continuarán, sino que se intensificarán. Esto no solo afecta a las reservas de agua, sino también a los ecosistemas y a la seguridad alimentaria mundial. Los expertos advierten que, si no se toman medidas drásticas, las consecuencias serán irreversibles.

El año en el que se acabará el agua potable

La Fundación Aquae estima que, para 2050, más del 40% de la población mundial vivirá en condiciones de estrés hídrico. Esto significa que la demanda de agua superará la cantidad disponible durante periodos críticos. Además, los riesgos de inundaciones afectarán a 1.600 millones de personas, lo que generará aún más problemas sociales y económicos.

Si bien el planeta todavía cuenta con vastas cantidades de agua, solo el 2,5% de ella es dulce y, por lo tanto, apta para el consumo humano. El resto está en océanos y mares, inaccesible sin procesos de desalinización costosos y poco sostenibles. La creciente escasez de agua potable la convertirá en uno de los bienes más preciados del futuro cercano.

La humanidad se encuentra en una encrucijada: o tomamos medidas urgentes para preservar este recurso vital, o enfrentaremos un futuro donde el agua sea un lujo al alcance de pocos.