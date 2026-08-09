Anuncian dos nuevas giras de Javier Milei a Estados Unidos en 2026: cuándo y para qué viaja

Desde la Casa Rosada señalaron que ambos destinos "ya forman parte de la agenda" presidencial, aunque optaron por mantener la prudencia al no precisar los pormenores de los encuentros bilaterales que mantendrá Milei, así como tampoco confirmaron una nueva reunión individual con Trump.

Para la administración libertaria, la prioridad geopolítica continúa depositada en Estados Unidos e Israel, considerados los principales socios estratégicos con los cuales se busca consolidar una mayor cooperación en materia comercial, económica, de seguridad y tecnológica, ratificando el alineamiento internacional sostenido desde el inicio de la gestión.

Antecedentes con Israel y la previa en la ONU

El vínculo con el Estado judío sumó un nuevo capítulo durante la reciente gira sudamericana del Presidente, ocasión en la que Milei y el canciller Quirno mantuvieron un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en territorio colombiano, en la antesala de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella.

No obstante, antes de las visitas a suelo estadounidense, el calendario internacional del Gobierno tendrá una parada ineludible en Nueva York durante el mes de septiembre. En dicha ciudad se llevará a cabo el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general está programado del 22 al 26 de septiembre, con una jornada adicional de continuidad prevista para el día 28.