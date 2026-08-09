Anuncian dos nuevas giras de Javier Milei a Estados Unidos en 2026: cuándo y para qué viaja
El Presidente confirmó dos nuevas visitas al país norteamericano para el tramo final del año, acompañado por el canciller Pablo Quirno.
El presidente Javier Milei tiene previsto realizar dos nuevos viajes oficiales a Estados Unidos, su destino favorito, durante los meses de octubre y diciembre, para así sumar más millas y alcanzar un total de 18 visitas a ese país desde que asumió en 2023.
Según confirmaron fuentes oficiales de la Casa Rosada, el mandatario participará en una conferencia vinculada con el Mes de la Herencia Hispana y, posteriormente, en la cumbre de líderes del G-20. En ambas ocasiones, el jefe de Estado estará acompañado por el canciller Pablo Quirno.
Entre viajes oficiales, participaciones en foros políticos, encuentros con empresarios y eventos multilaterales, el libertario ya suma múltiples visitas al país norteamericano.
Cuándo y a qué viaja Javier Milei a Estados Unidos
La primera escala del mandatario argentino tendrá lugar el 14 de octubre en Washington, donde participará de un cónclave enmarcado en el Mes de la Herencia Hispana. El evento reunirá a destacados dirigentes políticos, referentes diplomáticos, empresarios e inversores, con un temario enfocado en el liderazgo regional, la economía y los lazos bilaterales entre los Estados Unidos y América Latina.
El segundo compromiso en territorio estadounidense se desarrollará el 14 y 15 de diciembre en Miami, ciudad elegida como sede para la cumbre de jefes de Estado del G-20. Este encuentro de alto nivel será encabezado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien oficiará de anfitrión y marcará el cierre del calendario de este foro internacional durante el corriente año 2026.
Desde la Casa Rosada señalaron que ambos destinos "ya forman parte de la agenda" presidencial, aunque optaron por mantener la prudencia al no precisar los pormenores de los encuentros bilaterales que mantendrá Milei, así como tampoco confirmaron una nueva reunión individual con Trump.
Para la administración libertaria, la prioridad geopolítica continúa depositada en Estados Unidos e Israel, considerados los principales socios estratégicos con los cuales se busca consolidar una mayor cooperación en materia comercial, económica, de seguridad y tecnológica, ratificando el alineamiento internacional sostenido desde el inicio de la gestión.
Antecedentes con Israel y la previa en la ONU
El vínculo con el Estado judío sumó un nuevo capítulo durante la reciente gira sudamericana del Presidente, ocasión en la que Milei y el canciller Quirno mantuvieron un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en territorio colombiano, en la antesala de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella.
No obstante, antes de las visitas a suelo estadounidense, el calendario internacional del Gobierno tendrá una parada ineludible en Nueva York durante el mes de septiembre. En dicha ciudad se llevará a cabo el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general está programado del 22 al 26 de septiembre, con una jornada adicional de continuidad prevista para el día 28.
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