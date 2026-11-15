La Noche de los Museos convocó a más de 1,4 millones de personas en la Ciudad

En La Boca, la Usina del Arte ofreció música en vivo, esculturas de gran escala y proyecciones láser sobre su fachada. Además se pudo recorrer "Habitantes de lo invisible", una exposición de Tadeo Muleiro con curaduría de Jen Zapata, y participar de las actividades musicales en la Plaza de la Usina.

Noche de los Museos 2026. (Fotos gentileza GCBA).

En el mismo barrio, Colón Fábrica abrió sus instalaciones para mostrar escenografías, vestuarios y utilería utilizados en las producciones del Teatro Colón. Por su parte, el propio teatro permitió recorrer sus salones y presentó intervenciones de cantantes líricos y músicos con repertorio de ópera y música académica.

Entre las propuestas vinculadas con las artes visuales, el Museo Sívori presentó una retrospectiva dedicada al escultor Agustín Riganelli y la instalación "Atmosferismo", de Alejandra Seeber. El Museo de la Ciudad, en tanto, exhibió "El otro Perotta", con material inédito del archivo fotográfico de José Luis Perotta, y organizó talleres de collage, estampa y fanzine.

Asimismo pudo visitarse el Sitio Arqueológico La Cisterna, que expone una selección de más de 15.000 restos recuperados durante las excavaciones realizadas en el lugar.

El Museo Moderno sumó un recorrido accesible para personas ciegas y con baja visión, realizado junto con la Fundación Nínawa Daher, y fue sede de la quinta Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales, con la participación de más de 40 editoriales.

Otros espacios ofrecieron propuestas musicales y recorridos especiales. El Centro Cultural Recoleta programó presentaciones en vivo en la Terraza y sesiones de DJ en el Patio del Aljibe, mientras que la Casa de la Cultura, en el antiguo edificio del diario La Prensa, organizó actividades musicales, visitas guiadas y experiencias teatrales. En su Patio Central, siete estaciones recorrieron géneros como el tango, el folklore, la lírica y el rock argentino.

La Torre Monumental abrió su mirador con visitas cada 30 minutos, que incluyeron una introducción sobre la historia del edificio y una vista panorámica de la Ciudad desde el sexto piso. También se realizaron talleres de estampado para chicos.

Noche de los Museos 2026. (Fotos gentileza GCBA).

En la Casa Fernández Blanco se presentó "Double Vintage: Historia de familias y objetos", una exposición que reúne dos retratos del siglo XIX realizados por Fernando García del Molino junto con los objetos originales representados en las pinturas. En tanto, el Palacio Noel del Museo Isaac Fernández Blanco combinó conciertos, un taller de orfebrería y la muestra "Fueguinos. Imaginarios visuales de las tierras australes", con fotografías de pueblos originarios de Tierra del Fuego tomadas entre fines del siglo XIX y mediados del XX.

La edición contó con facilidades para el traslado entre los distintos espacios. Los colectivos y el subte ofrecieron viajes gratuitos durante el evento, mientras que Ecobici habilitó hasta cuatro viajes sin costo por usuario, de hasta 45 minutos cada uno.