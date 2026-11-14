La Noche de los Museos 2026 en Buenos Aires: más de 350 espacios para visitar y transporte gratuito
La Ciudad celebra una nueva edición del tradicional evento cultural con museos, edificios históricos y actividades especiales. Habrá transporte público gratuito durante toda la noche.
La Noche de los Museos 2026 tendrá este sábado una convocatoria récord en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 350 espacios culturales participantes. La propuesta superará la marca del año pasado, cuando se sumaron 320 sedes, y permitirá disfrutar de actividades gratuitas desde las 19 hasta la madrugada del domingo.
Museos, edificios emblemáticos y espacios habitualmente cerrados al público abrirán sus puertas con exposiciones, espectáculos musicales, intervenciones artísticas y recorridos especiales.
La Noche de los Museos 2026: qué actividades habrá
Entre las principales novedades se encuentra la inauguración de la nueva sede del Museo del Humor (MUJU!), en la histórica casa Altos de Elorriaga II, ubicada en Alsina 417. Allí se podrá visitar la muestra "Salú Caloi!", dedicada al creador de Clemente, además de participar de talleres, una jam de dibujo y espectáculos musicales.
En Polo Circo, el artista francés Olivier Grossetête presentará por primera vez en Argentina una intervención colectiva. Desde las 14, el público podrá participar de la construcción de una estructura monumental de cartón que será desmontada y reciclada el domingo.
La Usina del Arte tendrá una propuesta interactiva con "Cuerpo/Señal", que transformará la fachada del edificio mediante proyecciones láser. En tanto, el Planetario ofrecerá desde las 20.30 un concierto de la Banda Sinfónica de la Ciudad con composiciones de John Williams para películas de George Lucas y Steven Spielberg.
El Teatro Colón permitirá recorrer algunos de sus espacios más emblemáticos, con intervenciones artísticas y una propuesta de electro ópera en el Salón Dorado desde las 3 de la madrugada. También habrá música en vivo en el Centro Cultural Recoleta, con bandas de jazz, pop, funk y rock alternativo.
Por su parte, la Casa Carlos Gardel tendrá serenatas desde sus balcones y conciertos de tango, mientras que el taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA) abrirá sus puertas para mostrar el Patio de las Esculturas y su archivo histórico, que conserva documentación de más de 2.400 monumentos.
En La Boca se realizarán paseos en lanchas iluminadas por el Riachuelo, con embarque frente a Caminito, y se presentará la Comparsa Unión Boquense. Además, el Museo Moderno será sede de la quinta Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales, con más de 40 editoriales.
Otra de las alternativas será la Torre Monumental, que ofrecerá ascensos cada 30 minutos hasta su sexto piso para contemplar una vista panorámica nocturna de Buenos Aires.
Cómo viajar gratis durante La Noche de los Museos 2026
Para facilitar los recorridos, habrá distintas alternativas de transporte gratuito. El beneficio requerirá descargar previamente el Pase Libre digital desde Festivales BA, que podrá presentarse en PDF desde el celular o impreso.
Los colectivos de las líneas 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188 serán gratuitos entre las 18 y las 3.
El subte y el Premetro funcionarán sin costo desde las 19. Además, las líneas B y D tendrán un servicio nocturno especial. En la B estarán habilitadas ocho estaciones, entre ellas Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze y Leandro N. Alem; mientras que en la D funcionarán Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. Las últimas formaciones partirán a las 2 desde las cabeceras indicadas y a la 1.30 desde las opuestas.
También será gratuito el servicio de eBus, entre las 19 y las 3, con llegada hasta la Usina del Arte. Ecobici ofrecerá durante el mismo horario un pase especial que permitirá realizar cuatro viajes de hasta 45 minutos cada uno.
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