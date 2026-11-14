Córdoba suspendió su Noche de los Museos por la lluvia

La Noche de los Museos en Córdoba

La Noche de los Museos es un evento cultural anual organizado de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. La actividad propone la apertura especial de museos y espacios culturales en horario nocturno, con entrada gratuita, y suele incluir exhibiciones, visitas guiadas, intervenciones artísticas y propuestas musicales, además de servicios especiales de transporte para facilitar el recorrido entre sedes. La programación habitual reúne a más de 200 museos y espacios culturales de la capital provincial y del interior, con el objetivo de acercar el patrimonio cultural a vecinos y visitantes.