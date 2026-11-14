Córdoba suspendió su Noche de los Museos por la lluvia
La medida fue comunicada a través de las cuentas oficiales del programa
La Provincia de Córdoba informó que, debido a las inclemencias climáticas, se suspende la edición de la Noche de los Museos prevista para la jornada de este sábado 14 de noviembre.
La medida fue comunicada a través de las cuentas oficiales del programa: "Informamos que debido a las inclemencias climáticas, nos vemos obligados a suspender la Noche de los Museos. Las actividades especiales programadas se desarrollarán durante la semana próxima, en los horarios de atención habituales de los Museos."
Asimismo, comunicaron que las actividades especiales oportunamente programadas se llevarán a cabo durante la semana próxima, en los horarios de atención habituales de cada museo. Se recomienda a los vecinos y visitantes consultar los canales oficiales para conocer la reprogramación de cada actividad.
La Provincia agradeció la comprensión del público y reiteró la invitación a disfrutar de los museos cordobeses una vez restablecidas las condiciones climáticas.
La Noche de los Museos en Córdoba
La Noche de los Museos es un evento cultural anual organizado de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. La actividad propone la apertura especial de museos y espacios culturales en horario nocturno, con entrada gratuita, y suele incluir exhibiciones, visitas guiadas, intervenciones artísticas y propuestas musicales, además de servicios especiales de transporte para facilitar el recorrido entre sedes. La programación habitual reúne a más de 200 museos y espacios culturales de la capital provincial y del interior, con el objetivo de acercar el patrimonio cultural a vecinos y visitantes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario