La Plata: asaltaron a la madre y al hermano del exfutbolista Luciano Galletti en una inmobiliaria
Dos delincuentes sorprendieron a las víctimas cuando llegaron al local del centro platense. Las maniataron y escaparon con un bolso con dinero.
La mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria de La Plata. Todo ocurrió cuando dos delincuentes los redujeron dentro del local y escaparon con un bolso que contenía dinero en efectivo.
El hecho ocurrió este miércoles en una oficina ubicada en las calles 6 y 46, en pleno centro platense, a donde ambas víctimas habían llegado poco antes del asalto. Aparentemente, los atacantes ya estaban dentro del inmueble cuando la mujer, de 70 años, y el hermano del ex jugador, de 47, ingresaron al lugar.
Según las reconstrucciones preliminares, las víctimas fueron abordadas por dos hombres que ya se encontraban dentro del lugar.
Allí, los redujeron a ambos, los maniataron mientras exigían la entrega del dinero que llevaban consigo. Luego, huyeron del lugar con el bolso que tenía el efectivo.
Las pesquisas intentan determinar si los delincuentes actuaron con información previa sobre los movimientos de las víctimas o si contaban con algún tipo de dato específico sobre la presencia del dinero en el lugar.
Según el medio local 0221, la madre de Galletti, de 70 años, y el hermano del futbolista, de 47, recibieron asistencia tras el episodio y se encontraban fuera de peligro. Pese a la violencia del robo y al momento de extrema tensión que atravesaron, no sufrieron heridas.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera de La Plata, que llevó adelante las primeras actuaciones. Asimismo, la causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.
Un vecino se comunicó con el diario El Día y describió las circunstancias del episodio y la zona donde se produjo el asalto. “Parece que los estaban esperando adentro. Es una zona muy abandonada, porque el inmueble está abandonado desde hace muchos años”, sostuvo el hombre en declaraciones a ese medio local.
El hecho tuvo repercusión también por el vínculo familiar con Luciano Galletti, el ex futbolista surgido de Estudiantes de La Plata, con paso por el fútbol argentino y europeo, además de convocatorias en la selección argentina. Su carrera profesional terminó en 2010 a raíz de una insuficiencia renal, por lo que recibió un trasplante de riñón de su padre, Rubén Horacio Galletti, también ex jugador del Pincha.
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