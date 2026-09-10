La Plata: asaltaron a la madre y al hermano del exfutbolista Luciano Galletti en una inmobiliaria

Según el medio local 0221, la madre de Galletti, de 70 años, y el hermano del futbolista, de 47, recibieron asistencia tras el episodio y se encontraban fuera de peligro. Pese a la violencia del robo y al momento de extrema tensión que atravesaron, no sufrieron heridas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera de La Plata, que llevó adelante las primeras actuaciones. Asimismo, la causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

Un vecino se comunicó con el diario El Día y describió las circunstancias del episodio y la zona donde se produjo el asalto. “Parece que los estaban esperando adentro. Es una zona muy abandonada, porque el inmueble está abandonado desde hace muchos años”, sostuvo el hombre en declaraciones a ese medio local.

El ex futbolista Luciano Galletti

El hecho tuvo repercusión también por el vínculo familiar con Luciano Galletti, el ex futbolista surgido de Estudiantes de La Plata, con paso por el fútbol argentino y europeo, además de convocatorias en la selección argentina. Su carrera profesional terminó en 2010 a raíz de una insuficiencia renal, por lo que recibió un trasplante de riñón de su padre, Rubén Horacio Galletti, también ex jugador del Pincha.