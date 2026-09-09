Axel Kicillof lanzó un plan provincial para la prevención de suicidios

El Gobierno bonaerense también anunció la incorporación de más de 100 profesionales y el fortalecimiento de las tareas junto con equipos de salud, establecimientos educativos y distintas áreas estatales.

En La Plata, Kicillof destacó además que la Provincia ya inauguró más de 200 Centros Comunitarios de Salud Mental y reforzó la atención especializada tanto en hospitales como en centros de atención primaria. El nuevo plan busca profundizar esas políticas y ampliar su alcance territorial.

Al presentar la iniciativa, el gobernador planteó que la problemática requiere una respuesta que involucre a distintos sectores del Estado y de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que es necesario “hablar, escuchar y acompañar”, y remarcó que la salud mental constituye una cuestión que atraviesa al conjunto de la comunidad.