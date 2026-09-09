Axel Kicillof lanzó un plan provincial para la prevención de suicidios
El gobernador presentó la iniciativa que busca ampliar las políticas de prevención, atención y acompañamiento en materia de salud mental y cuenta con una línea telefónica de atención permanente: 0800-222-5462.
Axel Kicillof presentó este martes el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la problemática del suicidio, iniciativa que busca coordinar y ampliar las políticas de prevención, atención y acompañamiento en materia de salud mental en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de “una política integral que pone a la salud mental como una prioridad para la Provincia y que reúne las acciones que venimos llevando adelante a través de diferentes ministerios y nuevas medidas para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento”, declaró al respecto el mandatario bonaerense.
El programa contempla cuatro ejes de trabajo: prevención, atención y cuidados; formación y capacitación; articulación interministerial y territorial, y sensibilización y prevención. Entre las principales medidas se encuentra la puesta a disposición de una línea telefónica de atención permanente: 0800-222-5462, disponible las 24 horas.
La implementación del servicio se produce en un marco preocupante con relación al aumento en la cantidad de suicidios: subieron 22,6% en 2025 y alcanzaron un récord histórico con 5.209 muertes registradas, según informó Agencia FARCO.
La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes y se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito y los homicidios.
El Gobierno bonaerense también anunció la incorporación de más de 100 profesionales y el fortalecimiento de las tareas junto con equipos de salud, establecimientos educativos y distintas áreas estatales.
En La Plata, Kicillof destacó además que la Provincia ya inauguró más de 200 Centros Comunitarios de Salud Mental y reforzó la atención especializada tanto en hospitales como en centros de atención primaria. El nuevo plan busca profundizar esas políticas y ampliar su alcance territorial.
Al presentar la iniciativa, el gobernador planteó que la problemática requiere una respuesta que involucre a distintos sectores del Estado y de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que es necesario “hablar, escuchar y acompañar”, y remarcó que la salud mental constituye una cuestión que atraviesa al conjunto de la comunidad.
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