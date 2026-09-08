La Plata: cruzó en moto a contramano, con la barrera baja y murió atropellado por una formación del Tren Roca

El accidente ocurrió pocas semanas después de otro episodio de características similares registrado en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de agosto, un repartidor que circulaba en bicicleta cruzó la vía con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.10, en el paso a nivel de la calle Granaderos. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento del trabajador de 35 años, cuyo cuerpo había quedado debajo de la formación.