La Plata: cruzó en moto a contramano, con la barrera baja y murió atropellado por una formación del Tren Roca
La víctima fue identificada como Matías Agustín Ledesma, de 19 años. Personal del SAME intentó reanimarlo, pero falleció en el lugar.
Un joven de 19 años murió este lunes tras ser atropellado por el tren Roca. La víctima, identificada como Matías Agustín Ledesma, intentó cruzar en moto a contramano y con la barrera baja en la zona de 1 y 32. A pesar de que el personal del SAME acudió al lugar e intentó reanimarlo, el chico falleció en el acto. La Justicia caratuló el hecho como “muerte por accidente”.
El trágico hecho ocurrió en en la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata, cuando un joven motociclista intentó cruzar el paso a nivel de las calles 476 y Centenario con la barrera baja. Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de la Base Norte llegaron al lugar y hallaron una formación del tren Roca detenida sobre las vías, mientras personal médico intentaba asistir a la víctima que se encontraba a pocos metros de la vía con múltiples lesiones junto a su Honda Tornado roja y negra.
después, personal del SAME arribó al lugar y asistió a Ledesma. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró reanimarlo y constató su muerte en el lugar.
De acuerdo con el relato de testigos, Ledesma circulaba por la calle 476 cuando llegó al paso a nivel. Pese a que la barrera estaba baja, avanzó a contramano para atravesar las vías y fue embestido por la formación.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata, que caratuló el caso como “muerte por accidente” y ordenó preservar el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes.
El accidente ocurrió pocas semanas después de otro episodio de características similares registrado en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de agosto, un repartidor que circulaba en bicicleta cruzó la vía con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.10, en el paso a nivel de la calle Granaderos. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento del trabajador de 35 años, cuyo cuerpo había quedado debajo de la formación.
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