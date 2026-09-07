Dramático robo a una jueza y a su hijo en La Plata: "Sabemos quién sos, te batieron"

Grecco explicó que tanto ella como su hijo fueron inmovilizados y reducidos en un pequeño cuarto, acompañados por uno de los delincuentes: “Uno de ellos, que estaba con nosotros en un cuartito, estaba tranquilo y nos tranquilizaba”, recordó la jueza.

Los delincuentes no estaban armados, pero amenazaron a las víctimas con golpearlas

Frente a la situación, Grecco intentó mantener la calma para evitar que el robo escalara en violencia. “Les dije que lo importante era la vida, la mía y la de ellos, para calmarlos, y que iba a colaborar en todo”, contó en diálogo con la prensa.

Según relató la magistrada, los delincuentes permanecieron cerca de dos horas dentro de la vivienda. En ese tiempo, revolvieron todos los cuartos en busca de dinero y objetos de valor y le exigieron que entregara dólares.

“Se llevaron todas las cosas de valor que había en mi casa, dinero, todas mis tarjetas, me hicieron hacer transferencias en el momento con el celular”, contó la jueza. Según indicó, los delincuentes no estaban armados.

El relato de la víctima: "Soy jueza, sé cómo piensan"

Algunos tenían la cara descubierta

“Yo soy fuerte, no pensé que nos iban a matar, sé cómo protegerme, trabajo de esto, sabía que tenía que estar tranquila”, sostuvo y agregó: “Soy jueza penal, estoy acostumbrada a escuchar, a ver y a juzgar esos hechos. Sé cómo piensan, por eso estuve tranquila dentro de todo”.

Finalmente, los asaltantes escaparon de la casa por la parte delantera con valijas llenas de objetos de valor robados. Además del dinero y las tarjetas, se llevaron el celular y las llaves de la propiedad. Grecco contó que incluso intentaron utilizar sus medios de pago antes de que pudiera bloquearlos.

Uno de los detalles que complicó la situación fue que los delincuentes se llevaron un dispositivo donde estaban almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en el interior de la vivienda.

Pese a esto, la secuencia del robo sí quedó registrada en cámaras privadas de los vecinos de la zona, lo que permitió reconstruir el ingreso, el escape y parte del recorrido del grupo en medio de la huida. Según informaron medios locales, los ladrones habían atravesado al menos tres casas de la zona antes de llegar hasta la de Grecco.

Luego del hecho, la magistrada y su hijo fueron asistidos por personal policial. En el lugar trabajó el fiscal de turno, autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, personal de la DDI y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona.