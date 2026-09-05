Sorpresa en el AMBA: reportan caída de graupel en pleno regreso de la ola de frío
El avance del frente de aire polar que afecta a la provincia de Buenos Aires dejó este sábado una postal inesperada en la capital bonaerense.
El riguroso ingreso de la masa de aire frío que castiga al centro del país sumó un nuevo capítulo este sábado en la provincia de Buenos Aires. Tras el registro de precipitaciones invernales y chaparros en el sur bonaerense, las condiciones de inestabilidad alcanzaron a La Plata, donde pasadas las 12 del mediodía reportaron la caída de graupel.
El fenómeno, que se caracteriza por la precipitación de pequeños gránulos de hielo opaco y blando —a menudo confundido erróneamente con granizo fino o nieve granulada—, sorprendió a los platenses que transitaban por las calles en las primeras horas de la tarde.
Los reportes y videos caseros no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, dando cuenta de las chapas de los autos y las veredas blanqueadas transitoriamente por acumulación de la escarcha sólida.
El episodio se da en sintonía con un panorama meteorológico generalizado de ambiente gélido, donde los termómetros se desplomaron en toda la región y anticipan un fin de semana a puro abrigo en el territorio bonaerense.
Incluso, el viernes por la noche se repitió este extraño episodio en Bahía Blanca, mientras que hubo pronósticos de nevadas para este sábado en la mañana en localidades bonaerenses como Villa Ventana,
Qué es el graupel y en qué se diferencia del granizo
El graupel —también conocido en la jerga meteorológica como nieve granulada o granizo blando— se forma cuando gotas de agua sobre-enfriada en las nubes congelan la superficie de los copos de nieve que van cayendo.
A diferencia de otros fenómenos, se distingue por tres factores centrales:
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Textura opaca y blanda: Tienen el aspecto de pequeñas bolitas de icopor o gránulos blancos de hielo, de entre 2 y 5 milímetros.
Masa frágil: Al tocar el suelo o ser presionados con los dedos, se deshacen o rebotan de forma amortiguada sin romper vidrios ni dañar estructuras, a diferencia del granizo tradicional.
Proceso térmico: Requiere una atmósfera muy fría desde las capas medias hasta la superficie, permitiendo que la precipitación conserve su estructura granulada sin derretirse en el trayecto.
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