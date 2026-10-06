Pánico en La Plata: balearon un micro que volvía de la peregrinación a Luján
El disparo se produjo cuando el colectivo ingresaba a la ciudad por la Avenida 520 e impactó contra la carrocería.
Momentos de tensión vivieron pasajeros de un micro de larga distancia que regresaba de la peregrinación a Luján cuando fueron baleados mientras circulaban por uno de los principales accesos a la ciudad de La Plata. En las últimas horas se conoció un video del dramático episodio.
El preocupante hecho ocurrió el sábado alrededor de las 9 cuando una unidad de la empresa Carbus fue alcanzado por un disparo mientras ingresaba a La Plata por la bajada de la avenida 520.
El video del disparo en un micro que volvía de Luján
De acuerdo con lo relatado por los testigos, el proyectil impactó contra la estructura de aluminio de una ventanilla y no llegó a atravesar el vidrio. Tal como se observa en las imágenes grabadas en el lugar, la bala quedó incrustada en el marco, mientras que el impacto provocó que todo el ventanal se astillara.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque algunos pasajeros tuvieron que sacudir sus prensas tras ser alcanzados por el desprendimiento de pequeñas esquirlas y astillas de la ventanilla afectada por el disparo.
Según relató una de las pasajeras, en un primer momento, el chofer escuchó el fuerte estruendo y pensó que se debía al impacto de una piedra contra el micro. Sin embargo, al revisar la unidad, advirtió que se trataba de un disparo.
El chofer denunció tres agresiones en la misma semana
Siempre según ese testimonio, el conductor comentó incluso que ya había atravesado tres situaciones similares en la misma semana cuando circulaba por esa zona de la ciudad.
El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular entre usuarios y vecinos de La Plata, en el que se observa el sector de la unidad que recibió el impacto y el daño provocado por el disparo.
En ese sentido, la pasajera destacó que la ubicación del impacto sobre el aluminio evitó que se produjera una tragedia, dado que, si la bala hubiese atravesado la ventanilla, podría haber alcanzado a otro de los ocupantes.
Tras lo ocurrido, el chofer realizó la denuncia en el puesto policial ubicado en la bajada de diagonal 74. Hasta el momento, no trascendió si la Policía logró identificar a los atacantes.
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