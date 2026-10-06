Pánico en La Plata: balearon un micro que volvía de la peregrinación a Luján

El chofer denunció tres agresiones en la misma semana

Siempre según ese testimonio, el conductor comentó incluso que ya había atravesado tres situaciones similares en la misma semana cuando circulaba por esa zona de la ciudad.

El impacto provocó que la ventanilla se astillara

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular entre usuarios y vecinos de La Plata, en el que se observa el sector de la unidad que recibió el impacto y el daño provocado por el disparo.

En ese sentido, la pasajera destacó que la ubicación del impacto sobre el aluminio evitó que se produjera una tragedia, dado que, si la bala hubiese atravesado la ventanilla, podría haber alcanzado a otro de los ocupantes.

Tras lo ocurrido, el chofer realizó la denuncia en el puesto policial ubicado en la bajada de diagonal 74. Hasta el momento, no trascendió si la Policía logró identificar a los atacantes.