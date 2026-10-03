Violento asalto en La Plata: delincuentes golpearon y ataron a un jubilado
Ocurrió en una vivienda de la calle 56 entre 8 y 9. La víctima tiene 75 años y permaneció una hora bajo amenazas con un cuchillo.
Un jubilado de 75 años fue golpeado, atado y amenazado con un cuchillo por cuatro delincuentes que entraron a su casa de La Plata y lo sometieron durante aproximadamente una hora para exigirle dinero. El asalto ocurrió en una vivienda de 56 entre 8 y 9, a metros de los tribunales penales.
El hombre se encontraba solo en el domicilio cuando fue sorprendido por los cuatro asaltantes, de acuerdo con su denuncia. Mientras lo golpeaban y le exigían dólares, uno de los agresores le ordenó que no levantara la mirada, y luego lo trasladaron por distintos sectores de la propiedad para continuar con las amenazas. Antes de escapar, lo dejaron atado de pies y manos.
De acuerdo con el diario El Día, recién después de que los cuatro hombres se retiraran, la víctima logró liberarse de las ataduras y salir a la calle para pedir ayuda. El jubilado sufrió golpes en el rostro, el labio superior, la espalda, las muñecas y los pies, y al momento de realizar la denuncia todavía no había concurrido a un centro médico, aunque manifestó que tenía previsto hacerlo.
Los delincuentes escaparon con un celular, documentación personal, un anillo de oro y varias tarjetas bancarias. Hasta el momento, no está claro cómo consiguieron entrar a la vivienda, ya que el dueño no encontró daños visibles en los accesos.
Uno de los puntos que ahora intenta esclarecer la investigación es cómo lograron entrar a la vivienda: el hombre explicó que no advirtió daños visibles en puertas ni ventanas y que desconoce de qué manera accedieron los asaltantes. También señaló que una cámara vinculada al sistema de alarma de la casa estaba apagada al momento del hecho.
El episodio ocurrió en una zona de intenso movimiento durante el día, a pocos metros de los tribunales del fuero penal y cerca de la Escuela Normal 3. Pese a la ubicación de la vivienda, los cuatro delincuentes lograron permanecer dentro durante alrededor de una hora y escapar después de someter a la víctima.
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