Violento asalto en La Plata: delincuentes golpearon y ataron a un jubilado

El hombre se encontraba solo en el domicilio cuando fue sorprendido por los cuatro asaltantes, de acuerdo con su denuncia. Mientras lo golpeaban y le exigían dólares, uno de los agresores le ordenó que no levantara la mirada, y luego lo trasladaron por distintos sectores de la propiedad para continuar con las amenazas. Antes de escapar, lo dejaron atado de pies y manos.