La Plata: dos motociclistas resultaron heridos tras salir volando en un accidente durante una caravana

moto la plata

El conductor del Chevrolet blanco ya realizó la denuncia correspondiente al caso, y por ahora el caso está en manos de la fiscalía de turno, a quien le entregó las fotos de cómo quedó su auto, según informó el diario Clarín.

Distinto fue el episodio registrado el domingo pasado en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, en el que el paso de una caravana de motos se convirtió en una pesadilla no sólo por los ruidos molestos o el tránsito peligroso sino porque uno de los miembros del grupo le disparó a otro.

"A una vecina una de las balas le entró por la ventana de la habitación de su hija, que estaba durmiendo. La pudo haber matado", comentó una fuente al relatar el episodio al periódico El Día de La Plata.

Era poco más de la medianoche cuando los motoqueros, que pueden haber estado divididos en dos facciones de un mismo grupo o en dos bandas distintas, pasaron por las calles 159 y 41 en Lisandro Olmos.

Testigos del episodio afirmaron que se trataba de hombres jóvenes en motocicletas de diversas cilindradas y que "se tirotearon entre ellos y no se sabe quiénes son".