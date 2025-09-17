La Plata: dos motociclistas resultaron heridos tras salir volando en un accidente durante una caravana
Ambos hombres participaban del evento pero pasaron un semáforo en rojo y se estrellaron contra un auto. Es un problema recurrente en el centro de La Plata.
Dos motociclistas que participaron el fin de semana pasado de una caravana por las calles de La Plata sufrieron un accidente de tránsito en el que uno de ellos salió volando tras impactar contra un auto. Un video del episodio se volvió viral por tratarse del "motoquero volador".
Con el paso de los días se supo que ambos motociclistas sufrieron heridas leves, pero fueron dados de alta tras ser tratados en centros médicos de La Plata. Este miércoles se volvió viral el video del episodio, ocurrido durante la noche, en el que se puede apreciar que se trataba de una extensa caravana de motos.
Testigos del accidente aportaron sus propias grabaciones, pero la que se destaca es la del conductor del auto que fue embestido por los dos moticiclistas, que cruzó la calle con el semáforo en verde.
Pero en el momento fue difícil evitar el doble choque: primero fue catapultado uno de los motoqueros y después su compañero, que venía detrás suyo y no llegó a maniobrar.
Tras ese segundo "vuelo" los demás integrantes de la caravana se detuvieron para ayudar a las víctimas, una de las cuales quedó tendida en el suelo.
El conductor del Chevrolet blanco ya realizó la denuncia correspondiente al caso, y por ahora el caso está en manos de la fiscalía de turno, a quien le entregó las fotos de cómo quedó su auto, según informó el diario Clarín.
Distinto fue el episodio registrado el domingo pasado en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, en el que el paso de una caravana de motos se convirtió en una pesadilla no sólo por los ruidos molestos o el tránsito peligroso sino porque uno de los miembros del grupo le disparó a otro.
"A una vecina una de las balas le entró por la ventana de la habitación de su hija, que estaba durmiendo. La pudo haber matado", comentó una fuente al relatar el episodio al periódico El Día de La Plata.
Era poco más de la medianoche cuando los motoqueros, que pueden haber estado divididos en dos facciones de un mismo grupo o en dos bandas distintas, pasaron por las calles 159 y 41 en Lisandro Olmos.
Testigos del episodio afirmaron que se trataba de hombres jóvenes en motocicletas de diversas cilindradas y que "se tirotearon entre ellos y no se sabe quiénes son".
