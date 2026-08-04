Dramática persecución en La Plata culminó con un patrullero en una zanja y tres detenidos

Ambas motos habían sido robadas en distintos hechos ocurridos en La Plata

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados y detenidos. Según fuentes policiales, fueron identificados como de Federico Eduardo Miño, de 19 años; Michel Alexander Palau, de 23; y Dylan Jonatan Closs, de 21, todos domiciliados en el partido de Quilmes.

Dentro de la camioneta, los efectivos encontraron dos motos: una Honda Tornado y una Kawasaki KLX 300 que habían sido robadas días atrás en distintos hechos ocurridos en La Plata. Ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia junto con la Fiorino utilizada para transportarlos.

Los tres sospechosos fueron detenidos

Los investigadores sostienen que la organización delictiva se dedicaba a robar motos en distintos barrios de la capital bonaerense para luego trasladarlas hasta Ezpeleta, en el partido de Quilmes, donde adulteraban los datos y las comercializaban con documentación falsa en el mercado ilegal.

La investigación de la causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien imputó a los tres detenidos por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.