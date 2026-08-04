Dramática persecución en La Plata culminó con un patrullero en una zanja y tres detenidos
El operativo incluyó un brutal vuelco, dos policías heridos y la captura de los sospechosos de integrar “la banda de los robamotos”.
Una impresionante persecución en La Plata culminó con un patrullero de la Policía Bonaerense volcado dentro de una zanja, dos policías heridas y tres sospechosos detenidos, acusados de integrar una banda que robaba motos en distintos barrios platenses para luego trasladarlas al partido de Quilmes, donde eran modificadas y vendidas con documentación falsa.
El hecho ocurrió el lunes minutos después de las 17 en la intersección de las calles 160 y 78, en el barrio de Los Hornos, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran el momento en que el móvil policial pierde el control, gira sobre sí mismo y termina dado vuelta dentro de una zanja.
Pese al espectacular accidente, el operativo continuó y culminó con la detención de tres jóvenes acusados de integrar una banda dedicada al robo de motos, además del secuestro de los vehículos sustraídos y de la camioneta que usaban para trasladarlos.
Según informaron fuentes policiales, el móvil del Comando de Patrullas se dirigía a prestar apoyo a la persecución cuando perdió el control y cayó a un canal de desagüe. Como consecuencia del fuerte impacto, las dos policías que viajaban en el móvil sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital Italiano de La Plata.
La persecución había comenzado luego de una investigación realizada por personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la división motorizada, quienes lograron identificar una camioneta Fiat Fiorino utilizada por los sospechosos. Al advertir la presencia policial en la zona de las calles 161 y 68, los ocupantes intentaron escapar, lo que dio inicio a un seguimiento por distintas calles de la ciudad.
Finalmente, los sospechosos fueron interceptados y detenidos. Según fuentes policiales, fueron identificados como de Federico Eduardo Miño, de 19 años; Michel Alexander Palau, de 23; y Dylan Jonatan Closs, de 21, todos domiciliados en el partido de Quilmes.
Dentro de la camioneta, los efectivos encontraron dos motos: una Honda Tornado y una Kawasaki KLX 300 que habían sido robadas días atrás en distintos hechos ocurridos en La Plata. Ambos rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia junto con la Fiorino utilizada para transportarlos.
Los investigadores sostienen que la organización delictiva se dedicaba a robar motos en distintos barrios de la capital bonaerense para luego trasladarlas hasta Ezpeleta, en el partido de Quilmes, donde adulteraban los datos y las comercializaban con documentación falsa en el mercado ilegal.
La investigación de la causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien imputó a los tres detenidos por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.
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