La Plata: le pidió dinero a su vecina de 74 años, ella se negó y la atacó a golpes

Fue detenido a pocas cuadras del robo

A partir de la descripción aportada por la damnificada, los policías desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del barrio. Minutos después, lograron identificar e interceptar al acusado, quien fue detenido en el lugar y trasladado a la sede policial.

En tanto, la víctima fue asistida primeramente en su vivienda y luego evaluada clínicamente por un médico legal. Según el parte policial, se encontraba en buen estado de salud general, aunque presentaba lesiones leves compatibles con el forcejeo y los golpes sufridos durante el episodio.

La causa quedó caratulada como “Robo y Lesiones Leves” y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Menucci.