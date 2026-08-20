La Plata: le pidió dinero a su vecina de 74 años, ella se negó y la atacó a golpes
El hombre fue detenido a pocas cuadras del lugar, acusado de asaltar y golpear a la jubilada. Antes, le había pedido un préstamo.
Un hombre de 36 años fue detenido en La Plata acusado de ingresar por la fuerza a la casa de su vecina de 74 años, golpearla y robarle más de cien mil pesos en efectivo. Según la denuncia, el agresor primero le solicitó un préstamo, pero luego le exigió más dinero. Ante la negativa de la víctima, reaccionó de forma violenta.
El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, alrededor de la 1:30, en una vivienda situada sobre la calle 75 entre 119 y 120 del barrio Villa Ponsati , donde efectivos policiales de la Comisaría 16 se hicieron presentes luego de recibir un llamado de alerta a la línea de emergencias 911 que advertía sobre lo ocurrido.
Al arribar al lugar, los agentes encontraron a la víctima visiblemente afectada y procedieron a entrevistarla con el objetivo de reconstruir lo sucedido.
Qué declaró la víctima
Según consta en la denuncia, su vecino, identificado como M.E.C.P., se había presentado en su domicilio momentos antes y le había pedido un préstamo de 20 mil pesos, asegurando que se lo iba a devolver. La víctima accedió a entregarle la plata, pero fue entonces cuando el hombre le exigió una suma mayor. Ante la respuesta de la mujer, quien manifestó que no tenía más dinero, el acusado ingresó por la fuerza a la vivienda.
Siempre según el relato incorporado a la causa, el hombre golpeó a la mujer y la amenazó mientras le exigía que entregara más dinero. Tras el brutal episodio, robó aproximadamente 160 mil pesos en efectivo y se escapó del domicilio.
Fue detenido a pocas cuadras del robo
A partir de la descripción aportada por la damnificada, los policías desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del barrio. Minutos después, lograron identificar e interceptar al acusado, quien fue detenido en el lugar y trasladado a la sede policial.
En tanto, la víctima fue asistida primeramente en su vivienda y luego evaluada clínicamente por un médico legal. Según el parte policial, se encontraba en buen estado de salud general, aunque presentaba lesiones leves compatibles con el forcejeo y los golpes sufridos durante el episodio.
La causa quedó caratulada como “Robo y Lesiones Leves” y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Menucci.
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