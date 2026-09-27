Tiene 42 años, tiró una camioneta a un arroyo para denunciar un falso robo y terminó detenido

Según explicó a la Agencia Noticias Argentinas un vocero judicial, el hombre incurrió en varias contradicciones durante el interrogatorio y finalmente admitió que la denuncia era falsa.

Milohnic aseguró entonces que le había prestado la camioneta a dos conocidos y que ambos sufrieron un accidente cuando circulaban con el vehículo, que terminó en el arroyo.

A partir de su declaración, se inició una causa por falsa denuncia y el hombre quedó imputado. El expediente está a cargo de la Fiscalía N°11 de La Plata, encabezada por Álvaro Garganta.

Intentó robar una moto en La Plata, se fracturó durante la fuga y terminó detenido

Un joven de 18 años fue detenido en la localidad bonaerense de City Bell luego de intentar llevarse una moto que estaba estacionada frente a un supermercado. El sospechoso sufrió una fractura en una de sus piernas durante la huida y, tras abandonar el vehículo, pidió ayuda a un camionero que circulaba por la zona.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de las calles 446 y 27 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Según la información del caso, el joven llegó hasta el supermercado y se dirigió hacia una Gilera Smash que estaba estacionada en la puerta. Luego tomó el vehículo y comenzó a alejarse del lugar.

Sin embargo, el intento de fuga se interrumpió pocos metros después. Durante la huida, el joven perdió el control de la moto y cayó al suelo. Como consecuencia del golpe, sufrió una fractura en una de sus piernas y quedó imposibilitado de continuar desplazándose con el vehículo.

Se cayó con la moto y tuvo que abandonar la fuga

Ante esa situación, abandonó la moto y buscó otra manera de escapar. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el joven se acercó a un camionero que pasaba por el lugar y le pidió ayuda. El conductor permitió que subiera al camión, sin saber inicialmente que el pasajero estaba siendo buscado por la Policía a raíz del intento de robo.

Mientras tanto, el propietario de la moto había advertido que su vehículo ya no estaba frente al comercio y realizó la denuncia correspondiente al 911. A partir de la denuncia, efectivos del Comando de Patrullas comenzaron a buscar al sospechoso. Una de las principales herramientas utilizadas durante el operativo fueron las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado.

Los registros permitieron observar el momento en que el joven tomó la moto, la posterior caída y el abandono del vehículo. También aportaron información sobre la forma en que continuó la fuga. Los investigadores determinaron que el sospechoso había subido a un camión después de sufrir la lesión. Con esos datos, los efectivos ampliaron la búsqueda por la zona hasta localizar el vehículo de carga en el que viajaba el joven.

Fue detenido y trasladado al hospital: qué delitos se investigan

Cuando los policías encontraron al sospechoso, procedieron a detenerlo. Debido a la fractura que había sufrido durante la caída, fue trasladado en una ambulancia del SAME para recibir atención médica. El joven fue llevado al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado con custodia policial.

Mientras permanece bajo atención médica, la investigación continúa para determinar las circunstancias del intento de robo y reconstruir completamente la secuencia registrada por las cámaras. La causa quedó a cargo de la UFI N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Según la información difundida sobre el expediente, el joven fue imputado por los delitos de robo calificado y encubrimiento.