La Plata: liberaron a la mujer que apuñaló al sujeto que se masturbaba frente a sus hijos
Así se dispuso luego de la mujer de 28 declarara ante la fiscal del caso. Sin embargo, continuará vinculada a la causa por tentativa de homicidio.
La Justicia dispuso este sábado la liberación de la mujer que había sido detenida tras apuñalar a un hombre al que encontró masturbándose frente a sus hijos menores de edad, al considerar que había actuado en defensa de sus hijos.
Magalí Daniela Ojeda, de 28 años, había sido detenida el viernes luego del violento episodio ocurrido en 523, entre 18 y 19, de la localidad de Tolosa, en las inmediaciones de La Plata, y fue liberada pero continuará vinculada a la causa mientras avanza la investigación.
La mujer declaró ante la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata, y tras escuchar su versión de los hechos, la funcionaria judicial no solicitó la detención, por lo que Ojeda recuperó la libertad aunque sigue imputada por “homicidio en grado de tentativa”.
La mujer relató que reaccionó luego de encontrar a Genaro Benjamín Díaz, de 68 años, realizando exhibiciones obscenas frente a sus hijos menores de edad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Ojeda alquilaba una habitación en la vivienda del jubilado.
El hecho se conoció cuando la policía acudió al lugar tras un llamado al 911, que había realizado la misma agresora, y los oficiales encontraron a Díaz con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro, siendo trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado con pronóstico luego de ser intervenido quirúrgicamente.
Durante el procedimiento, los efectivos incautaron el cuchillo utilizado en el ataque y preservaron la escena para las pericias del caso.
En tanto, Ojeda cuenta con el patrocinio de los abogados Juan Manuel Fontana e Isidro Digdanian, quienes adelantaron que pedirán su sobreseimiento en la causa, remarcando que la mujer no posee antecedentes penales, no se resistió al arresto y colaboró con la investigación, aspectos que fueron valorados por la fiscalía.
