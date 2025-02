La Plata: qué revela la autopsia a Kim Gómez

El miércoles por la tarde, la fiscal Carmen Ibarra, a cargo de la investigación del caso, recibió el informe preliminar de la autopsia llevado a cabo por un equipo de forenses.

La causa de la muerte de Kim Gómez fue un shock hipovolémico a causa de serios politraumatismos. “La niña sufrió lesiones traumáticas, fracturas múltiples y lesiones por arrastre”, indica el informe de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense.

A la investigación se sumaron los testimonios de varios testigos, uno de los cuales afirmó que los delincuentes intentaron arrojar a la nena por la ventana del Fiat Palio. Otros vieron cómo la menor fue arrastrada por varias cuadras hasta que la fuga de los delincuentes culminó en un choque. El cuerpo de la nena fue encontrado debajo del auto.

La Plata: cómo fue el asesinato de Kim Gómez tras el robo del auto

De acuerdo al expediente judicial, los delincuentes interceptaron a Kim y a su madre en la esquina de 25 y 72 durante un semáforo en rojo para robarles el auto. A los empujones, sacaron a la mamá de la nena del vehículo, pero adentro quedó Kim, que iba en el asiento del acompañante con el cinturón de seguridad puesto.

Una vez producido el robo, los ladrones emprendieron la fuga. En el trayecto, mientras iban a gran velocidad, intentaron tirar a Kim por la ventana, pero la menor quedó enganchada al cinturón y fue arrastrada por varias cuadras.

Mientras tanto, Florencia, la madre de la nena, comenzó a gritar pidiendo ayuda e intentó correr a los ladrones, hasta que un vecino se ofreció a llevarla en su auto para continuar con la persecución. Incluso, un repartidor de delivery siguió al auto en el que iban los delincuentes advirtiéndole a los bocinazos para que frenaran. Pero todo fue en vano.

Los asaltantes continuaron con su huida a máxima velocidad hasta que perdieron el control del auto y chocaron contra un poste de luz en la esquina de las calles 82 y 28.

Tras el choque, ambos delincuentes salieron del auto y escaparon a pie. Fueron detenidos más tarde y trasladados a la comisaría de la zona. Ambos están imputados por “homicidio en ocasión de robo” en la causa en la que interviene una Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

La versión de uno de los asesinos de Kim en La Plata: "No sabía que la nena estaba abajo"

Tras las detenciones de los dos delincuentes que participaron del robo y el asesinato de la nena de 7 años, familiares de los detenidos dieron detalles de los hechos. Uno de los sospechosos fue entregado a la Policía por sus padres.

El padre de uno de los asesinos de Kim habló este miéres con la prensa y calificó a su hijo como "una mierda de persona". Un rato antes, la hermana del menor de 17 años - identificado como T.G.- había dado precisiones sobre cómo habían sido las horas posteriores al hecho.

Belén contó que T.G. le confesó que había matado a la menor y le había dado su versión del crimen. Además, la joven le pidió perdón a la familia de la nena de siete años y aseguró que su hermano “anda perdido en la droga”.

“Enseguida, después del robo, me llamó y me contó todo. Me dijo que no sabía que estaba la nena ahí abajo, que se dio cuenta cuando ya era tarde", dijo Belén, visiblemente conmovida por la situación.

"Tenemos mucho miedo y mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también, porque sé cómo es, pero al fin y al cabo es mi hermano”, expresó la joven.

En este marco, explicó cómo había sido la detención. “Quiero dejar en claro que nosotros lo entregamos a la policía. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo, es ferretero”, indicó.

Al igual que explicó su papá, Belén contó que el chico de 17 años tiene problemas de consumo de drogas que hasta llevaron a robarle a su propio padre.

“Él no quería hacer las cosas bien, pero hasta a mi papá le robó y ya no sabíamos qué hacer. Ahora tenemos mucho miedo porque mi papá tiene una vida y tiene que salir a trabajar. También tengo otra hermana chiquita. No queríamos que pase esto, que se meta en estos problemas. Lo dejamos solo”, lamentó.

Habló el padre de uno de los asesinos de Kim: "Es una mierda de persona"

El padre de T.G. de 17 años, el joven detenido e imputado por el robo y posterior homicidio de Kim Gómez, habló este miércoles con la prensa y calificó a su hijo como "una mierda de persona".

"Me llama mi hija y me dice 'Tobías se robó un auto y mató a una nena'. Le dije que lo retenga, que yo estaba llegando a La Plata", comenzó relatando el hombre en declaraciones televisivas.

En una entrevista, la hermana del asesino había asegurado que fueron ellos quien entregaron al menor. "Yo venía renegando mucho con él. Hace 20 días se había robado un auto y cuando lo fui a retirar yo les pedí que lo manden a algún lado. Me dijeron que no lo podían tener porque es menor", sostuvo el padre.

"Está perdido en la droga. Yo lo tuve trabajando conmigo y me robaba las cosas. Y lo eché en la calle. Es una mierda de persona, con lo que hizo, es una mierda de persona. Va a pagar por lo que hizo", sentenció el hombre.

Respecto a cómo sigue el caso, el padre del delincuente, remarcó: "Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo voy a sacar. Que se pudra adentro y pague lo que hizo".

"Les pido mil disculpas a los padres de Kim. Que se queden tranquilos que él va a pagar lo que hizo", lamentó el hombre.