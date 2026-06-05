"Un héroe argentino": Axel Kicillof se emocionó al despedir a Indio Solari en la Universidad de La Plata
Con la voz quebrada, el gobernador bonaerense le dedicó unas sentidas palabras al músico e ídolo nacional.
En el marco de una jornada cargada de pesadumbre por la partida del máximo ícono del rock nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dedicó un sentido homenaje a Carlos Alberto "El Indio" Solari, tras conocerse su muerte.
El mandatario provincial encabezó la apertura del quinto Congreso político "Para la Igualdad": producir, trabajar y cuidar, un evento realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, organizado conjuntamente por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones.
Al momento de referirse al fallecimiento del líder de los Redonditos de Ricota, Kicillof se mostró visiblemente afectado. Con la voz quebrada por la emoción y ante una ovación espontánea de los presentes, el gobernador reivindicó la figura del músico no solo desde su aporte estético, sino como un pilar fundamental de la identidad y la resistencia cultural del país.
Indio Solari y el legado de las tres banderas, según Axel Kicillof
Durante su discurso, Kicillof definió a Solari como una figura que trascendió los límites del escenario para convertirse en un símbolo de las luchas populares. Sus palabras buscaron sintetizar la relevancia del Indio para la historia argentina reciente.
"Despedimos hoy al Indio, despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino. Alguien que le dio lenguaje, poética, voz, a varias generaciones de argentinos y argentinas", sentenció el gobernador.
Asimismo, propuso un resumen del legado político y existencial que deja el cantante en la juventud y en la memoria colectiva, condensándolo en tres conceptos clave:
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"La bandera de la verdadera libertad": "La voy a llamar así, de la liberación", puntualizó el gobernador, diferenciando el concepto del uso actual del oficialismo nacional.
"La bandera de la alegría": Como un motor de movilización popular.
"La bandera del futuro": Proyectando la obra de Solari hacia las nuevas generaciones.
La presencia de Kicillof en la Universidad Nacional de La Plata —cuna del rock platense que vio nacer a la mística ricotera— le otorgó un marco de especial cercanía al homenaje. Al terminar sus palabras, el auditorio rompió en un aplauso cerrado que duró varios minutos, reflejando el sentimiento de orfandad que atraviesa a gran parte de la provincia ante la pérdida del artista de Parque Leloir.
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