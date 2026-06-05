"Un héroe argentino": Axel Kicillof se emocionó al despedir a Indio Solari en la Universidad de La Plata

Indio Solari y el legado de las tres banderas, según Axel Kicillof

Durante su discurso, Kicillof definió a Solari como una figura que trascendió los límites del escenario para convertirse en un símbolo de las luchas populares. Sus palabras buscaron sintetizar la relevancia del Indio para la historia argentina reciente.

"Despedimos hoy al Indio, despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino. Alguien que le dio lenguaje, poética, voz, a varias generaciones de argentinos y argentinas", sentenció el gobernador.

Asimismo, propuso un resumen del legado político y existencial que deja el cantante en la juventud y en la memoria colectiva, condensándolo en tres conceptos clave:

"La bandera de la verdadera libertad": "La voy a llamar así, de la liberación", puntualizó el gobernador, diferenciando el concepto del uso actual del oficialismo nacional.

"La bandera de la alegría": Como un motor de movilización popular.

"La bandera del futuro": Proyectando la obra de Solari hacia las nuevas generaciones.

La presencia de Kicillof en la Universidad Nacional de La Plata —cuna del rock platense que vio nacer a la mística ricotera— le otorgó un marco de especial cercanía al homenaje. Al terminar sus palabras, el auditorio rompió en un aplauso cerrado que duró varios minutos, reflejando el sentimiento de orfandad que atraviesa a gran parte de la provincia ante la pérdida del artista de Parque Leloir.