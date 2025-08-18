La Plata: un camión se incrustó en una casa y casi provoca una tragedia
El vehículo se incrustó dentro de la propiedad mientras los dueños dormían. El conductor y su acompañante intentaron darse a la fuga tras el choque.
Un impresionante accidente de tránsito tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la localidad de Abasto, en las afueras de la ciudad de La Plata, cuando un camión se incrusto contra una casa y casi provoca una tragedia. La investigación inicial apunta a que el conductor del vehículo y su acompañante se encontraban en estado de ebriedad.
El siniestro ocurrió pasadas la 1.30 de la madrugada en una vivienda situada en la intersección de las calles 208 y 38 cuando un camión terminó estrellándose contra el frente de una vivienda rural en la que residen dos familias.
Según testigos, tanto el conductor del vehículo como el otro sujeto que viajaba junto a él habrían estado bajo los efectos del alcohol al momento del impacto. Al momento del choque, los dueños de la casa se encontraban durmiendo y fueron sorprendidos por el fuerte golpe.
"Casi matan a dos familias", expresó con indignación una de las personas que presenció la escena en diálogo con el medio 0221. Según los testigos, el camión circulaba una velocidad inusual y perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto contra la casa.
Los hombres que viajaban en el camión resultaron ilesos tras el choque e intentaron darse a la fuga, pero fueron registrados en varios videos grabados por los vecinos que asistieron a la escena luego del impresionante estruendo.
“Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, señaló una de las vecinas afectadas. La vivienda sufrió importantes daños estructurales en la fachada, aunque no se reportaron heridos entre quienes habitaban la propiedad.
La Policía de La Plata tomó conocimiento del hecho y se inició una causa judicial, que se encontraba en etapa de instrucción. En tanto, el camión fue secuestrado para que se lleven a cabo los peritajes correspondientes.
