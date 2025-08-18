La Plata: un camión se incrustó en una casa y casi provoca una tragedia

“Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, señaló una de las vecinas afectadas. La vivienda sufrió importantes daños estructurales en la fachada, aunque no se reportaron heridos entre quienes habitaban la propiedad.

La Policía de La Plata tomó conocimiento del hecho y se inició una causa judicial, que se encontraba en etapa de instrucción. En tanto, el camión fue secuestrado para que se lleven a cabo los peritajes correspondientes.