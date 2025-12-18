La Plata: un hombre se infartó mientras manejaba y se subió con su auto en la Plaza Moreno
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. Un empleado de un puesto de comidas se salvó de milagro.
Un impactante episodio ocurrido este miércoles en Plaza Moreno de La Plata, protagonizado por un hombre que se descompensó manejando y chocó contra el El Pulpito, el local de comidas rápidas ubicado en el sector de 14 y 51, terminó de la peor manera, con la muerte del conductor.
El dramático episodio ocurrió cerca de las 10, cuando la víctima perdió el control de su Peugeot 208 gris, se subió a la vereda de Plaza Moreno, terminó chocando contra un puesto de hamburguesas y luego contra un árbol.
Las cámaras de seguridad del comercio captaron el momento exacto del accidente. El recorrido descontrolado del auto generó pánico, pero milagrosamente no hubo personas atropelladas, a pesar de que el coche pasó a centímetros de un trabajador que limpiaba las mesas y de varias personas que caminaban por la plaza.
Según informaron fuentes de la Comisaría Primera, efectivos del Comando de Patrullas fueron alertados por un automóvil que había protagonizado un siniestro vial y terminó dentro del espacio verde. Al llegar al lugar, constataron que se trataba de un Peugeot 208 gris.
El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, quien, de acuerdo con las primeras informaciones, habría sufrido una descompensación cardíaca que le hizo perder el control del rodado.
Durante su trayectoria, el vehículo estuvo a punto de atropellar a un empleado de un local de comidas rápidas de la zona, que logró salvarse de milagro, según relataron testigos.
Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME. El personal médico asistió al hombre en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde se confirmó su fallecimiento.
Pese a la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. El tránsito en la zona permaneció momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y los peritajes correspondientes.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía N°2 de La Plata.
