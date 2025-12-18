La Plata: un hombre se infartó mientras manejaba y se subió con su auto en la Plaza Moreno

Durante su trayectoria, el vehículo estuvo a punto de atropellar a un empleado de un local de comidas rápidas de la zona, que logró salvarse de milagro, según relataron testigos.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME. El personal médico asistió al hombre en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde se confirmó su fallecimiento.

Pese a la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. El tránsito en la zona permaneció momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y los peritajes correspondientes.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía N°2 de La Plata.