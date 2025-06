La Plata: una mujer cayó a un pozo y quedó colgando del borde hasta que la rescataron

En un punto del trayecto, justo en la vereda de enfrente de la casa de Romina, Gabriela desapareció y en seguida su hermana la escuchó pedir auxilio desde el borde de un pozo de agua cuya pesada tapa de metal se había dado vuelta.

video pozo la plata.mp4 La Plata: una mujer fue "tragada" por un pozo en la vereda de su casa

"La verdad que estoy muy golpeada. Desde el lunes que no duermo bien", relató Gabriela este jueves al canal El Trece. La mujer sufrió "muchos golpes, por todos lados, las piernas sobre todo", mientras luchaba para emerger del pozo.

"Mido 1,71, quedé colgada de los dedos, agarrada del pasto como pude. Mi cuerpo entero no tocaba el agua, el agua estaba a un metro más abajo. Quedé colgada con mi hermana al lado, que empezó a gritar desesperadamente", recordó.

De la casa de Romina emergió a toda velocidad su pareja, que fue directo a sostener la tapa de metal para que no se volteara de nuevo y sellara el pozo con Gabriela adentro.

Así, mientras Gabriela forcejeaba con los codos para trepar hacia la superficie Romina y su pareja luchaban con la pesada tapa de metal para evitar que quedara atrapada bajo tierra, o peor, que le golpeara nuevamente la cabeza a la mujer y la noqueara, algo que podía costarle la vida.

"Logré poner las manos y me cazaron de la campera y me fueron sacando", completó la mujer, que reconoció: "Si me caía sola se hubise cerrado la tapa, cortaba los dedos, me caía y chau".

"Tengo muy lastimada la pierna derecha, la cabeza golpeada, el cuello, hombros, por la adrenalina que le metí para salir. No me caí por un segundo, de casualidad estaba con mi hermana", relató.

Gabriela aún no se recupera de la pesadilla y lo peor de todo es que recién a las 18 del miércoles de esta semana (más de tres días después del evento) apareció "una patrulla de estas con un señor que no sé qué le puso", a la tapa de metal para mantenerla en su lugar, presumiblemente.

La mujer agregó que su familia encaró la parte legal del asunto, que es lograr tener respuestas no sólo de la Municipalidad de La Plata sino también de la compañía que debe encargarse de ese pozo.

"La tapa es de Telefónica, de Telecom sería ahora. Yo no sé nada de eso porque mi familia me tiene aislada de todo eso y estoy enfocada en curarme. Los vecinos todos me dieron las cámaras", relató Gabriela, que está preocupada porque el peligro sigue latente.

"Mi miedo es que pasa mi sobrino todos los días, mi hermana, y si yo estoy sola me mato", agregó.