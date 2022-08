Estudiantes de una escuela realizaron una sentada en reclamo por la caída de un techo

Tras el episodio, las y los alumnos impulsaron esta mañana un corte calle y exigieron que las autoridades municipales del Consejo Escolar La Plata y de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), avances en la realización de las obras de mantenimiento.

"Acá la única cuestión azarosa es que no hubo heridos, pero los accidentes no son accidentes, sino que son el resultado inevitable de una desinversión educativa", dijo a la prensa Alberto Villoldo, delegado del turno tarde. Desde la DGCYE informaron a Télam que intervino por el caso personal del área de infraestructura para resolver el daño.

"Se produjo un desprendimiento de mampostería en una pared sobre el cielorraso de un aula de planta alta, provocando la rotura y caída de dos placas desmontables ubicadas junto a la puerta de ingreso al aula", dijeron las fuentes.

Asimismo, agregaron que, "en cuanto se tomó conocimiento a través de los directivos que informan a inspección, personal de la subsecretaría de infraestructura de la DGCYE se presentó en la escuela y realizó la inspección correspondiente". "Una vez detectado el problema, se intervino con personal de mantenimiento de infraestructura de la DGCYE", indicaron.

Para Lorena, delegada del turno mañana, la caída del techo "tiene que ver con la desidia de años", mientras que para Sabina, de la conducción del centro de estudiantes, "no es la primera movilización ni sentada".

"Desde el centro de estudiantes nos sentamos en 2019 con el Concejo Escolar a debatir el tema del presupuesto y alertamos hace tiempo sobre el peligro de derrumbe del colegio. Se han caído azulejos que han lastimado a docentes y lo habíamos avisado. Pusieron un parche desde el Consejo Escolar", apuntó la alumna.

Nicolás Morzone, a cargo del Consejo Escolar de La Plata, explicó a Télam que "lo que pasó en esta escuela es que hubo un desprendimiento de mampostería en una de las aulas, no fue técnicamente hablando, un derrumbe".

"Nosotros lo que hicimos más allá de estar trabajando en el techo desde ayer a las 9 de la mañana, fue pedirle a Provincia, que es quien tiene personal idóneo, que determine que no había riesgo en la cubierta, y no lo hay, por lo que se reparo, desde ayer estamos trabajando en conjunto con la Provincia", dijo el funcionario, quien agregó que "no había indicios de que esto se fuera a caer; no había un reclamo previo".

Sobre la situación edilicia en las escuelas de la capital bonaerense, comentó que "La Plata tiene una desinversión crónica en materia educativa" y que ese "escenario complejo" se profundizó en 2020.