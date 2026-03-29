Los montos del Monotributo confirmados por ARCA: cuándo se deberá pagar
Con una actualización en las cuotas y en los topes de facturación, desde marzo se paga más en todas las categorías.
El monotributo comenzó marzo con un aumento del 14,29% en las cuotas mensuales, tras la actualización semestral aplicada por ARCA. Este ajuste impacta en todas las categorías del régimen simplificado y también modifica los límites de facturación anual.
La medida llega luego del proceso de recategorización realizado en febrero, lo que genera un doble impacto para muchos contribuyentes: quienes subieron de categoría ahora deben afrontar valores más altos junto con el incremento general.
Este mecanismo de actualización, heredado del sistema anterior, se aplica dos veces al año y busca mantener los parámetros alineados con la inflación.
Cuánto se paga de monotributo desde marzo en cada categoría
Los nuevos valores mensuales muestran diferencias según la categoría y la actividad (servicios o venta de bienes).
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
En las categorías más altas, los montos aumentan considerablemente:
- Categoría K (servicios): hasta $1.381.687,90 mensuales
- Categoría K (bienes): $600.879,51
Estos valores incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social. El monto final depende de la categoría y del tipo de actividad declarada.
El incremento alcanza a todas las escalas del monotributo, reflejando el ajuste aplicado sobre los valores vigentes hasta febrero.
Los nuevos topes de ingresos brutos que fijó ARCA
Además de las cuotas, también se actualizaron los límites de facturación anual, que determinan en qué categoría debe inscribirse cada contribuyente.
- Categoría A: hasta $10.277.988,13 anuales
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
Estos nuevos topes permiten que algunos contribuyentes se mantengan dentro de su categoría actual, aunque igualmente deberán pagar más por el aumento en las cuotas.
Los parámetros actualizados se tendrán en cuenta en la próxima recategorización, prevista para agosto, cuando los monotributistas deban revisar sus ingresos de los últimos 12 meses.
El incremento responde al IPC acumulado del segundo semestre de 2024, utilizado como referencia para este ajuste. La próxima actualización será en septiembre, cuando se aplicará un nuevo cálculo basado en la inflación del primer semestre de 2025.
De esta manera, el monotributo continúa ajustándose de forma automática, generando un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores independientes.
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