Los montos del Monotributo confirmados por ARCA: cuándo se deberá pagar

Categoría K (servicios) : hasta $1.381.687,90 mensuales

: hasta $1.381.687,90 mensuales Categoría K (bienes): $600.879,51

Estos valores incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social. El monto final depende de la categoría y del tipo de actividad declarada.

El incremento alcanza a todas las escalas del monotributo, reflejando el ajuste aplicado sobre los valores vigentes hasta febrero.

Los nuevos topes de ingresos brutos que fijó ARCA

Además de las cuotas, también se actualizaron los límites de facturación anual, que determinan en qué categoría debe inscribirse cada contribuyente.

Categoría A : hasta $10.277.988,13 anuales

: hasta $10.277.988,13 anuales Categoría B : hasta $15.058.447,71

: hasta $15.058.447,71 Categoría C: hasta $21.113.696,52

Estos nuevos topes permiten que algunos contribuyentes se mantengan dentro de su categoría actual, aunque igualmente deberán pagar más por el aumento en las cuotas.

Los parámetros actualizados se tendrán en cuenta en la próxima recategorización, prevista para agosto, cuando los monotributistas deban revisar sus ingresos de los últimos 12 meses.

El incremento responde al IPC acumulado del segundo semestre de 2024, utilizado como referencia para este ajuste. La próxima actualización será en septiembre, cuando se aplicará un nuevo cálculo basado en la inflación del primer semestre de 2025.

De esta manera, el monotributo continúa ajustándose de forma automática, generando un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores independientes.