Baby Etchecopar se burló de Marcelo Bonelli: "No pueden poner a un tartamudo a cantar en el Colón"

Tras el comentario, el conductor de Radio Mitre intentó suavizar el tono con una breve acotación. "O por ahí canta bien, qué sé yo. No”, cerró.

El comentario de Etchecopar generó un impacto inmediato en el ecosistema radial, interpretándose como una crítica directa y poco sutil a la dicción de Bonelli al pronunciar términos específicos como "dólar".

baby etchecopar

Baby Etchecopar desmintió su propia muerte tras sufrir una emergencia médica en pleno programa

La pasada semana arrancó difícil para Baby Etchecopar porque necesitó asistencia médica de parte de la Policía de la Ciudad por una emergencia que experimentó al aire en Radio Rivadavia. Horas más tarde el conductor se tomó el trabajo de aclarar que no se murió.

En tiempos de verdades a medias, virales excepcionales y las ya trilladas "fake news", Baby Etchecopar se tomó el tiempo para reponerse del episodio del lunes en la radio y unas horas después contó en su programa de televisión qué fue lo que realmente ocurrió.

"En la radio me tomaron la presión y me había subido a 15.8. Después colgaron que me había muerto", declaró el pasado martes por la pantalla de A24, donde tiene un programa vespertino.