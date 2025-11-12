Baby Etchecopar se burló de Marcelo Bonelli: "No pueden poner a un tartamudo a cantar en el Colón"
En un pase radial con Jonatan Viale, el periodista fue consultado sobre la competencia y lanzó una dura crítica contra una figura de Radio Mitre, sin nombrarla, aludiendo a un problema de dicción.
El periodista Baby Etchecopar protagonizó un tenso momento radial al disparar una crítica directa contra una figura de Radio Mitre durante su pase con Jonatan Viale en Radio Rivadavia.
Aunque no mencionó el nombre de su colega, las referencias utilizadas apuntaron claramente a Marcelo Bonelli, reconocido por su análisis económico y por ser una de las caras principales del mencionado medio del Grupo Clarín.
Etchecopar aludió a la salida de Jorge Lanata de la emisora tras su fallecimiento y, en ese contexto, cuestionó a quien ocupa su franja horaria. El periodista se refirió a un problema de dicción que, según él, afecta la calidad del aire.
“De Mitre no voy a hablar, pero se fue Lanata y tienen un nombre que dice ‘la dólar’. Y duele escuchar eso al aire. Y la gente dice, ‘¿Qué hará al aire este hombre?’ La dólar, dice. La dólar”, manifestó el siempre controvertido Baby.
Para reforzar su punto, Etchecopar utilizó una analogía fuerte sobre la idoneidad para el medio radial. “Estoy diciendo que no pueden poner a un tartamudo a cantar en el Colón”, sentenció.
Tras el comentario, el conductor de Radio Mitre intentó suavizar el tono con una breve acotación. "O por ahí canta bien, qué sé yo. No”, cerró.
El comentario de Etchecopar generó un impacto inmediato en el ecosistema radial, interpretándose como una crítica directa y poco sutil a la dicción de Bonelli al pronunciar términos específicos como "dólar".
Baby Etchecopar desmintió su propia muerte tras sufrir una emergencia médica en pleno programa
La pasada semana arrancó difícil para Baby Etchecopar porque necesitó asistencia médica de parte de la Policía de la Ciudad por una emergencia que experimentó al aire en Radio Rivadavia. Horas más tarde el conductor se tomó el trabajo de aclarar que no se murió.
En tiempos de verdades a medias, virales excepcionales y las ya trilladas "fake news", Baby Etchecopar se tomó el tiempo para reponerse del episodio del lunes en la radio y unas horas después contó en su programa de televisión qué fue lo que realmente ocurrió.
"En la radio me tomaron la presión y me había subido a 15.8. Después colgaron que me había muerto", declaró el pasado martes por la pantalla de A24, donde tiene un programa vespertino.
