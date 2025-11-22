La policía porteña secuestró casi dos mil dosis de droga en la Villa 31

En uno de los domicilios se detuvo a la mujer imputada de 32 años y fueron secuestrados 1.401 dosis de cocaína, sumando 375 gramos; 223 envoltorios de marihuana (331 gramos) y 80 dosis de pasta base (182 gramos), además de 317 mil pesos. También los oficiales incautaron seis celulares.

policia droga villa 31II

El hombre de 42 años fue notificado de la causa penal por infracción a la Ley de Drogas, mientras que el magistrado actuante le dictó a la mujer la prisión preventiva hasta la realización del juicio, quedando alojada en la Alcaidía 15.

Cómo funcionarán los servicios en la Ciudad por los feriados del viernes y el lunes

Este viernes comienza el fin de semana largo conformado por el día no laborable y el feriado nacional del lunes por el Día de la Soberanía Nacional. Con motivo de las jornadas de descanso, algunos servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires experimentarán modificaciones en su modalidad y horario.

Transporte y estacionamiento medido

En cuanto al transporte, los colectivos funcionarán con cronograma de feriado. Los subtes y el premetro operarán de 6 a 23 horas el viernes y de 8 a 22 el lunes.

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante ambos feriados para garantizar la limpieza urbana, por lo que los vecinos porteños podrán sacar la basura en los horarios indicados.

El estacionamiento medido no se cobrará y estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente se encuentra prohibido en los días hábiles. Las excepciones estarán debidamente señalizadas: continuará prohibido estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías, como es habitual.

El viernes, el sistema Ecobici ofrecerá el pase básico (gratuito), intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (único y diario), mientras que el lunes estarán disponibles los pases intensivos, recreativos y turísticos, todos en sus modalidades único y diario.

Los peajes funcionarán adoptando el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 horas en sentido Provincia y de 17 a 21 horas en sentido Centro.

Salud, emergencias y cementerio

Las guardias de todos los hospitales permanecerán activas durante las 24 horas. Sin embargo, las cirugías solo se limitarán a la actividad quirúrgica a las urgencias que ingresen por guardia y los consultorios médicos externos no atenderán al público.

Tanto los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAcs) como los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) permanecerán cerrados el viernes y el lunes.

En cuanto a los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, y el Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizarán inhumaciones de 7:30 a 14 horas, recibiéndose el último trámite a las 13 y comenzando la última inhumación a las 13:30.

Los servicios de Bomberos y Policía de la Ciudad, así como los teléfonos de emergencia 911 y 103, y los equipos de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, mantendrán sus guardias con funcionamiento normal durante las 24 horas.

Parques

En cuanto a los parques, estarán abiertos ambos días el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque.

La Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano permanecerán cerradas el viernes y el lunes abrirán con normalidad.

Teatros y cultura

El Teatro Colón estará abierto ambos días. La Usina del Arte abrirá el viernes de 15 a 19 horas y el lunes a partir de las 17.

El Centro Cultural 25 de Mayo estará cerrado el viernes y abierto el lunes. Por el contrario, el Centro Cultural Recoleta funcionará el viernes y permanecerá cerrado el lunes.

Los teatros y centros culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín estarán cerrados.

Los museos abrirán de 11 a 20 horas, la Torre Monumental de 10 a 18 y el Planetario de 11 a 20. Las bibliotecas públicas Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata estarán abiertas de 10 a 20 horas.