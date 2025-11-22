El nuevo trabajo de Nicole V., la policía que fue suspendida por subir videos eróticos con el uniforme puesto

De todos modos, hay que destacar que su suspensión es temporal, pendiente de una resolución final que podría llevar a su exoneración definitiva, según los primeros informes. La oficial, quien llevaba tres años en la fuerza y estaba bajo licencia médica, compartió al menos cuatro videos en Instagram. Lo que complica su situación es que en ellos aparece junto a otra mujer y ambas visten el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad, mientras hacen poses y bromas de índole erótica.