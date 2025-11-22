El nuevo trabajo de Nicole V., la policía que fue suspendida por subir videos eróticos con el uniforme puesto
Luego del castigo que recayó sobre la oficial de la Policía de la Ciudad, la joven no dudó y fue en busca de nuevos rumbos. ¿A qué se dedica ahora?
La oficial Nicole Gabriela V. de la Policía de la Ciudad ha sido suspendida de sus funciones -lo que también se conoce como "pasar a disponibilidad"-, luego de que varios videos, donde aparece con el uniforme en situaciones calificadas de "indecorosas" por la institución, se hicieran virales.
Como respuesta a esta sanción, la agente decidió inmediatamente abrir una cuenta en OnlyFans. Pero no es el único trabajo que ha comenzado tras el castigo: ahora, se supo que Nicole se convirtió en modelo de una marca de ropa de Tristán Suárez y un video compartido por el medio El Canciller lo demuestra.
Ya sin uniforme policial y más "libre" para hacer lo que en verdad le gusta, la joven disfruta de modelar ropa para un comercio.
De todos modos, hay que destacar que su suspensión es temporal, pendiente de una resolución final que podría llevar a su exoneración definitiva, según los primeros informes. La oficial, quien llevaba tres años en la fuerza y estaba bajo licencia médica, compartió al menos cuatro videos en Instagram. Lo que complica su situación es que en ellos aparece junto a otra mujer y ambas visten el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad, mientras hacen poses y bromas de índole erótica.
La vida de Nicole en las redes sociales
En redes sociales, acumula más de 100 mil seguidores entre TikTok e Instagram, donde se la ve jugando al pool con otra mujer, usando esposas simulando “arrestos” y haciendo poses y bailes sugestivos. Algunos de estos clips superan el millón de visualizaciones.
Trascendió además que, en su cuenta de OnlyFans, se describe a sí misma como “oficial de la policía argentina, morocha y con sólo 20 años, pero con un costado secreto”. Allí aclara: “El uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado”.
