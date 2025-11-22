Cuándo son los últimos feriados del 2025: uno a uno, los que quedan en diciembre
El año entra en la recta final y el calendario en feriado ya muestra solo dos jornadas inamovibles en diciembre.
El calendario 2025 empieza a despedirse y, con él, las chances de hacer mini escapadas o sumar descansos largos en feriado. Aunque diciembre trae dos jornadas inamovibles, la atención se la lleva el finde extralargo de noviembre, que aparece como la última pausa fuerte antes del ritmo intenso de las fiestas.
Las normas que regulan los feriados, establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, suelen generar confusión porque diferencian entre días obligatorios y jornadas no laborables. Más allá de esa letra legal, cada uno de estos descansos funciona como un puente con la memoria colectiva, ya que mezcla homenajes patrios con celebraciones religiosas que forman parte de la identidad del país.
Los feriados de diciembre 2025
El último mes del año mantiene una agenda de descansos bien definida. A diferencia de noviembre, donde el asueto es trasladable, los días en feriado de diciembre son totalmente fijos, lo que reduce las chances de armar un puente largo, aunque igual dejan margen para organizar pequeñas escapadas o preparativos de fin de año.
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes genera un finde XL muy buscado para adelantar compras navideñas o cortar la rutina antes de las fiestas. Es una fecha profundamente arraigada en la tradición religiosa, con peregrinaciones y celebraciones en varias provincias.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad llega un jueves, lo que habilita que el viernes 26 se convierta en un día no laborable para muchos. Así, puede transformarse en otro fin de semana extendido ideal para los encuentros familiares y el cierre del año.
Calendario de feriados 2026.
El Gobierno nacional confirmó que en noviembre de 2025 publicará el decreto con el calendario completo de asuetos trasladables y los fines de semana largos del 2026, una herramienta clave para planificar escapadas y potenciar el turismo interno en feriado.
Aunque la resolución oficial llegará a fin de año, muchos de los descansos ya tienen fecha fija y no sufrirán cambios, por lo que permiten anticipar cómo se organizará el próximo calendario patriótico y religioso.
A continuación, el listado tentativo de feriados nacionales inamovibles y trasladables del 2026:
Enero
• Jueves 1: Año Nuevo (inamovible)
Febrero
• Lunes 16 y martes 17: Carnaval
Marzo
• Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Abril
• Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (inamovible)
• Viernes 17: Viernes Santo (inamovible)
Mayo
• Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible)
• Lunes 25: Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
• Miércoles 17: Güemes
• Sábado 20: Belgrano (inamovible)
Julio
• Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)
Agosto
• Lunes 17: San Martín
Octubre
• Lunes 12: Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
• Viernes 20: Soberanía Nacional
Diciembre
• Martes 8: Inmaculada Concepción (inamovible)
• Viernes 25: Navidad (inamovible)
