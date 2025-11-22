Cuándo son los últimos feriados del 2025: uno a uno, los que quedan en diciembre

feriado.jpg

A continuación, el listado tentativo de feriados nacionales inamovibles y trasladables del 2026:

Enero

• Jueves 1: Año Nuevo (inamovible)

Febrero

• Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

• Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)

Abril

• Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (inamovible)

• Viernes 17: Viernes Santo (inamovible)

Mayo

• Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible)

• Lunes 25: Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

• Miércoles 17: Güemes

• Sábado 20: Belgrano (inamovible)

Julio

• Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)

Agosto

• Lunes 17: San Martín

Octubre

• Lunes 12: Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

• Viernes 20: Soberanía Nacional

Diciembre

• Martes 8: Inmaculada Concepción (inamovible)

• Viernes 25: Navidad (inamovible)