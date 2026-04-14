La recuperación de Bastian Jeréz tras el accidente en Pinamar emociona en redes sociales

bastian Bastian, el nene accidentado en Pinamar (Captura)

En paralelo, la investigación del hecho avanzó con medidas concretas. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los test de alcoholemia.

La sanción recayó sobre Noemí Quirós, quien manejaba el UTV, y Manuel Molinari, conductor de la Amarok. Según las pericias, ambos superaban los límites permitidos en la provincia, donde rige la política de tolerancia cero al alcohol al volante. Desde las autoridades remarcaron que este tipo de conductas representan un riesgo grave para la seguridad vial y la vida de las personas, y que serán sancionadas conforme a la normativa vigente.