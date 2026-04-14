La recuperación de Bastian Jeréz tras el accidente en Pinamar emociona en redes sociales
El niño de ocho años fue sometido a múltiples cirugías luego de un grave choque y su evolución genera esperanza en medio de una investigación por alcoholemia positiva.
La historia de Bastian Jerez conmueve por estas horas, luego de que su madre compartiera una imagen que refleja avances en su recuperación tras el grave accidente sufrido en Pinamar. El menor, de ocho años, permanece internado y fue intervenido quirúrgicamente en más de diez oportunidades.
A través de redes sociales, su madre publicó una foto en la que se lo puede ver con los ojos abiertos, una señal alentadora dentro de un proceso médico complejo. "El milagro más lindo que verán hoy. Te amo Bastian", escribió, generando una rápida repercusión y muestras de apoyo.
La familia de Bastian continúa enfocada en su recuperación, aferrándose a cada señal positiva como un paso adelante en un proceso largo y desafiante. La imagen difundida en redes se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de una situación que aún mantiene en vilo a sus seres queridos.
El accidente de Bastián Jerez conmocionó a Pinamar en el verano
El accidente ocurrió en la zona de médanos conocida como La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. La violencia del impacto obligó a una inmediata atención médica y derivaciones posteriores a centros de mayor complejidad.
Tras una primera internación en la ciudad balnearia, el niño fue trasladado a Mar del Plata y luego al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa su tratamiento. Allí fue sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas, en un intento por estabilizar su estado y avanzar en su recuperación.
En paralelo, la investigación del hecho avanzó con medidas concretas. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los test de alcoholemia.
La sanción recayó sobre Noemí Quirós, quien manejaba el UTV, y Manuel Molinari, conductor de la Amarok. Según las pericias, ambos superaban los límites permitidos en la provincia, donde rige la política de tolerancia cero al alcohol al volante. Desde las autoridades remarcaron que este tipo de conductas representan un riesgo grave para la seguridad vial y la vida de las personas, y que serán sancionadas conforme a la normativa vigente.
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