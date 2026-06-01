Máxima precaución: alerta violeta por niebla densa en el AMBA y otras siete provincias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso por niebla para Buenos Aires y otras zonas del país. Las recomendaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso meteorológico de alerta violeta debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla densos que afectarán de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a una vasta región del centro y litoral del país.
En el caso del AMBA, el organismo espera una jornada de lunes con buenas condiciones del clima pero con niebla en la madrugada y mañana. El día continuará con cielo mayormente mublado, mientras que las temperaturas rondarán entre 9 y 16 grados.
El fenómeno climático se extenderá con fuerza y abarcará a toda la provincia de Buenos Aires, el sur y este de Santa Fe, y la totalidad de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Asimismo, el aviso preventivo alcanza a las zonas del este de Chaco y este de Formosa.
Qué significa el nivel de alerta violeta por niebla
De acuerdo con los parámetros oficiales dispuestos por el organismo climático, el aviso violeta implica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".
La principal consecuencia de este fenómeno será una reducción drástica de la visibilidad, lo que altera significativamente las condiciones de tránsito y la operación de los transportes.
Recomendaciones para la circulación:
Ante la persistencia de la niebla densa, las autoridades de vialidad y los especialistas sugieren extremar las medidas de seguridad:
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Reducir la velocidad de manera paulatina y mantener una distancia de frenado más amplia respecto al vehículo que antecede.
Encender las luces bajas y los faros antiniebla; evitar encender las luces altas, ya que estas pueden reflejarse en las gotas de agua y empeorar la visibilidad.
No detenerse sobre la calzada ni en la banquina de autopistas o rutas; en caso de ser necesario, buscar un parador o una zona segura alejada de la vía de circulación.
Mantener los parabrisas limpios y utilizar el desempañador para evitar la acumulación de humedad en el interior del habitáculo.
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