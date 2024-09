La respuesta de Aerolíneas Argentinas ante el paro anunciado por los pilotos

El gremio expresó que la empresa no ha mostrado la voluntad necesaria para avanzar en una recomposición salarial que esté acorde con los índices de inflación que enfrenta el país, señalando que no solo ha ignorado las demandas de los pilotos, sino que también ha distribuido un panfleto entre los trabajadores, lo que fue interpretado como un intento de dividirlos.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas ante el paro de los pilotos

En ese marco, Aerolíneas Argentinas emitió sendos comunicados en los que, por un lado, advierte que “por medidas de fuerza gremiales ajenas a la compañía, recomendamos reprogramar tu viaje”, lo que se puede hacer tanto de la aplicación de AA como en aerolíneas.com.ar/autogestion-de-cambios.

Por otro lado, anunció que por el paro anunciado por APLA para este viernes, que afectará a unos 150 vuelos y más de 15.000 pasajeros, "no se cobrarán penalidades por cambio de tickets".

tuit aerolineas.jpg

A través de un comunicado, la compañía aclaró que la modificación "no tendrá ningún costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días", siempre que sea para el mismo destino.

"En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio", añade el comunicado de la empresa.

Mas medidas de fuerza que afectarán los vuelos en todo el país

Paralelamente al paro de actividades para este viernes anunciado por APLA, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) también informó que durante todo septiembre realizará medidas de fuerza.

Estas acciones, que se desarrollarán en los principales aeropuertos del país, implican la suspensión de autorizaciones para el despegue de aeronaves en tierra, sin afectar los vuelos en tránsito ni a aquellos que presten servicios esenciales.