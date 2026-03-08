El feriado del 10 de marzo que sorprende a varios trabajadores: los detalles
Con los nuevos feriados y un posible fin de semana largo, algunos distritos tendrán asueto, lo que impactará en la atención de bancos.
En feriados y posibles fin de semana largo, marzo trae fechas que afectan la rutina en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, modificando la actividad bancaria y administrativa.El 10 de marzo no es feriado nacional inamovible, pero impacta en ciertos municipios por celebraciones fundacionales o patronales, donde oficinas públicas, escuelas y sucursales del Banco Provincia permanecerán cerradas.
Entre los distritos con asueto se encuentran Carlos Tejedor, Curarú y otras localidades que festejan su fundación o patrón. Según el listado oficial de días no laborables de la provincia, estas ciudades tendrán actividad reducida, mientras que el resto del territorio funcionará con normalidad.
Los motivos del feriado del 10 de marzo
El 10 de marzo de 2026 será un día no laborable en los municipios que celebren su aniversario fundacional o festividad patronal. Este tipo de asueto local se establece mediante ordenanzas municipales y suele implicar la suspensión de actividades en la administración pública y en las sucursales bancarias del distrito.
Según la información publicada por el Banco Provincia, las oficinas de los partidos que conmemoran la fecha permanecerán cerradas, sin atención al público, aunque continuarán funcionando los canales digitales y los cajeros automáticos.
Es importante destacar que no se trata de un feriado nacional, sino de un asueto local, por lo que mientras en algunas ciudades habrá actos oficiales, escuelas y oficinas cerradas, en distritos vecinos la actividad seguirá con normalidad.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
