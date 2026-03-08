El feriado del 10 de marzo que sorprende a varios trabajadores: los detalles

En feriados y posibles fin de semana largo, marzo trae fechas que afectan la rutina en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, modificando la actividad bancaria y administrativa.El 10 de marzo no es feriado nacional inamovible, pero impacta en ciertos municipios por celebraciones fundacionales o patronales, donde oficinas públicas, escuelas y sucursales del Banco Provincia permanecerán cerradas.