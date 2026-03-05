Qué días que son feriados en marzo y por qué: los detalles

En 2026, esta fecha caerá martes, lo que permitió sumar una jornada adicional para fomentar el turismo interno. Por ese motivo, el Gobierno estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos.

Es importante entender la diferencia entre ambas fechas:

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos. En el sector privado queda a decisión del empleador otorgarlo o no.

Martes 24 de marzo: feriado nacional obligatorio.

Cuando un trabajador presta servicios en un feriado nacional, la legislación laboral establece que debe cobrar el doble de su salario habitual.

Este esquema permite que muchas personas puedan disfrutar de un descanso prolongado de cuatro días consecutivos, algo que no ocurre con frecuencia durante el año.

Calendario de feriados 2026

Además del fin de semana largo de marzo, el calendario nacional incluye otras fechas importantes que marcarán el ritmo del año:

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano .

9 de julio: Día de la Independencia.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

A lo largo del año también se sumarán otros días no laborables con fines turísticos, que permiten generar fines de semana largos para incentivar el movimiento interno y el turismo en distintas regiones del país.

Gracias a esta planificación, el 2026 contará con varias oportunidades para descansar o viajar, combinando feriados tradicionales con jornadas especiales que buscan impulsar la actividad turística en Argentina.