Qué días que son feriados en marzo y por qué: los detalles
El calendario oficial de Argentina trae buenas noticias para quienes esperan un descanso extra durante el primer tramo del año.
El mes de marzo contará con un esquema especial de feriados que permitirá formar un fin de semana extra largo de cuatro días, ideal para organizar una escapada o simplemente cortar con la rutina.
Los feriados siempre generan expectativa porque permiten planificar viajes cortos, reuniones familiares o actividades recreativas. En este caso, la combinación entre un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos permitirá extender el descanso durante varios días consecutivos.
De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de un descanso que irá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, combinando el fin de semana con dos jornadas especiales del calendario nacional.
Los feriados de marzo
El principal feriado del mes será el 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Esta jornada recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando comenzó la última dictadura militar en el país. Cada año se realizan actos, actividades educativas y movilizaciones para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso con la democracia.
En 2026, esta fecha caerá martes, lo que permitió sumar una jornada adicional para fomentar el turismo interno. Por ese motivo, el Gobierno estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos.
Es importante entender la diferencia entre ambas fechas:
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos. En el sector privado queda a decisión del empleador otorgarlo o no.
Martes 24 de marzo: feriado nacional obligatorio.
Cuando un trabajador presta servicios en un feriado nacional, la legislación laboral establece que debe cobrar el doble de su salario habitual.
Este esquema permite que muchas personas puedan disfrutar de un descanso prolongado de cuatro días consecutivos, algo que no ocurre con frecuencia durante el año.
Calendario de feriados 2026
Además del fin de semana largo de marzo, el calendario nacional incluye otras fechas importantes que marcarán el ritmo del año:
1 de mayo: Día del Trabajador.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
A lo largo del año también se sumarán otros días no laborables con fines turísticos, que permiten generar fines de semana largos para incentivar el movimiento interno y el turismo en distintas regiones del país.
Gracias a esta planificación, el 2026 contará con varias oportunidades para descansar o viajar, combinando feriados tradicionales con jornadas especiales que buscan impulsar la actividad turística en Argentina.
