La sorpresa por el nuevo feriado decretado por el Gobierno: qué pasará el 25 de marzo
Con la llegada de los feriados de marzo, el calendario suma una nueva jornada no laborable que permitirá extender el fin de semana largo.
Los feriados de marzo traen cambios en el calendario y habilitan un nuevo fin de semana largo antes de que termine el mes. La incorporación de una jornada no laborable el miércoles 25 permitirá extender los días de descanso para un sector de la población.
La medida se conecta con el feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que permitirá a algunos habitantes de la Provincia de Buenos Aires disfrutar de un fin de semana largo más amplio dentro del calendario de feriados.
El 25 de marzo será feriado
El calendario de feriados de marzo suma una jornada especial en varias localidades bonaerenses. El miércoles 25 se conmemora el aniversario fundacional de Las Flores, celebración que también coincide con festejos en La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor).
Por este motivo, se dispuso asueto administrativo para trabajadores del sector público y sucursales del Banco Provincia en esas zonas.
La fecha se agrega a otros feriados del mes y modifica la actividad laboral en esas localidades. Además, se vincula con el feriado nacional del 24 de marzo, cuando se recuerda el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y con el 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos.
Así, la combinación de estas fechas genera un fin de semana largo que en algunas ciudades puede extenderse hasta cinco días de descanso. De todos modos, el 23 no es obligatorio, mientras que el 24 de marzo sí es un feriado nacional inamovible que alcanza a toda la población.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario