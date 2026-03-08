La sorpresa por el nuevo feriado decretado por el Gobierno: qué pasará el 25 de marzo

Juicio y castigo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La fecha se agrega a otros feriados del mes y modifica la actividad laboral en esas localidades. Además, se vincula con el feriado nacional del 24 de marzo, cuando se recuerda el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y con el 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos.