El curioso método de la Policía Bonaerense para iniciar su operativo de seguridad en la temporada de verano

"Ahí estaremos con motos y con perros, drones y patrulleros y sí también de a pie", lo que suena un poco a anuncio del circo y otro poco a amenaza en ciernes.

La iniciativa desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la Provincia.

El Operativo de Sol a Sol contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica, sierras y lagos bonaerenses.

Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.