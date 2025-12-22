El curioso método de la Policía Bonaerense para iniciar su operativo de seguridad en la temporada de verano
El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó el Operativo Sol a Sol, que regirá en toda la costa atlántica durante el verano 2026.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este lunes un spot publicitario para presentar lo que será la estrategia de seguridad durante la temporada de verano 2025/2026, con el Operativo de Sol a Sol.
Primero se escuchó un "atención todo el personal con novedad" y lo que siguió como respuesta fue el enésimo intento de la Policía bonaerense de acercarse al público que visitará este verano las localidades balnearias del Partido de la Costa, Pinamar, Mar Chiquita, Necochea y General Pueyrredón, al que pertenece Mar del Plata.
Al ritmo "Yo te quiero dar", la canción de La Mosca popularizada en la cancha y en todas las fiestas, la Policía bonaerense entró en calor -al menos en su spot- con un poco de humor y bastante más capacidad histrónica de la que se puede esperar en peatonales y ramblas de toda la provincia durante la temporada de verano.
Puede que todos los involucrados sean actores, pero la banda musical, la batucada, si se quiere, sí pertenece a la Policía bonaerense, pero el cantante puede haber adoptado el ritmo del bigote para la ocasión.
"Vinimos a patrullar para que la pases mejor", es una de las frases de la pegadiza canción, mientras se detallan las características del operativo, que fue presentado oficialmente en la localidad de Santa Clara del Mar con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.
"Ahí estaremos con motos y con perros, drones y patrulleros y sí también de a pie", lo que suena un poco a anuncio del circo y otro poco a amenaza en ciernes.
La iniciativa desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la Provincia.
El Operativo de Sol a Sol contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica, sierras y lagos bonaerenses.
Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.
