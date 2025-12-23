Fue un gigante de Mar del Plata pero los pasajeros lo destrozan sin piedad: se hunde Torres de Manantiales

Comentarios de otros viajeros relatan incluso que el desayuno ofrecido —incluido en el precio— fue muy básico, y que fallas técnicas en otras instalaciones generaron constantes visitas a recepción para ser resueltas.

Torres de Manantiales alguna vez fue considerado un ícono de alojamiento en Mar del Plata, con amplias vistas al mar y servicios completos para familias y turistas. Pero las críticas actuales reflejan un deterioro que preocupa a quienes comparan la experiencia real con lo que se espera de un establecimiento de su tamaño y categoría, especialmente en una ciudad con competencia hotelera tan variada.

Consejos para quienes planean viajar

Frente a estos testimonios recientes, muchos viajeros que planean su estadía en Mar del Plata optan por:

Revisar opiniones actualizadas en portales como Tripadvisor y Booking antes de reservar.

antes de reservar. Contactar directamente al hotel para verificar el estado de los servicios promocionados.

Considerar alternativas dentro de la ciudad si buscan estándares más consistentes de mantenimiento.

La situación en Torres de Manantiales pone el foco en la importancia de la gestión edilicia y la atención al huésped, especialmente en temporada alta, cuando la demanda y las expectativas de los turistas están en su punto máximo. Las reseñas recientes invitan a reflexionar sobre cómo se mantiene la infraestructura de hospedaje tradicional en destinos emblemáticos como Mar del Plata.