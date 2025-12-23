Fue un gigante de Mar del Plata pero los pasajeros lo destrozan sin piedad: se hunde Torres de Manantiales
La ciudad de Mar del Plata tiene mucha oferta hotelera y algunos grandes se están cayendo a pedazos, según lo que publica la gente.
La ciudad de Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más populares de Argentina, concentra cada temporada una enorme oferta hotelera. Sin embargo, no todas las experiencias de los visitantes son positivas y las críticas se hacen sentir para muchos, pero sobre todo para uno.
Comentarios recientes en plataformas como Tripadvisor señalan serios problemas de mantenimiento y servicios en el emblemático complejo Torres de Manantiales, generando preocupación entre quienes planean alojarse allí, según se publica en varias plataformas como Tripadvisor,
Reseñas duras en Mar del Plata: “estado de los años 90”
Varios huéspedes que dejaron su opinión en Tripadvisor coinciden en describir al hotel como un edificio que parece “detenido en el tiempo” y con falta de mantenimiento generalizado. Entre las quejas más frecuentes figuran:
- Ascensores en mal estado o fuera de servicio, incluso con casos donde usuarios quedaron atrapados por varios minutos.
- Desperfectos visibles en habitaciones y áreas comunes, como paredes descascaradas y fallas de infraestructura.
- Servicios contratados que no funcionan, como piscina climatizada o spa incluidos en la tarifa, pero que no estuvieron operativos durante la estancia.
Una reseña describe que de los tres elevadores solo uno funcionaba, con paradas bruscas, lo cual para un edificio de 28 pisos genera “paciencia obligatoria” en los turistas alojados en pisos altos.
Experiencias familiares y falta de atención
Otro visitante destacó que durante su estadía con su familia el ascensor se quedó sin luz mientras estaban dentro, y que los mecanismos de alarma tampoco funcionaban, lo que obligó a esperar casi media hora para ser rescatados. La reseña también hace hincapié en la falta de respuesta del personal gerencial frente a los reclamos de los huéspedes.
Comentarios de otros viajeros relatan incluso que el desayuno ofrecido —incluido en el precio— fue muy básico, y que fallas técnicas en otras instalaciones generaron constantes visitas a recepción para ser resueltas.
Torres de Manantiales alguna vez fue considerado un ícono de alojamiento en Mar del Plata, con amplias vistas al mar y servicios completos para familias y turistas. Pero las críticas actuales reflejan un deterioro que preocupa a quienes comparan la experiencia real con lo que se espera de un establecimiento de su tamaño y categoría, especialmente en una ciudad con competencia hotelera tan variada.
Consejos para quienes planean viajar
Frente a estos testimonios recientes, muchos viajeros que planean su estadía en Mar del Plata optan por:
- Revisar opiniones actualizadas en portales como Tripadvisor y Booking antes de reservar.
- Contactar directamente al hotel para verificar el estado de los servicios promocionados.
- Considerar alternativas dentro de la ciudad si buscan estándares más consistentes de mantenimiento.
La situación en Torres de Manantiales pone el foco en la importancia de la gestión edilicia y la atención al huésped, especialmente en temporada alta, cuando la demanda y las expectativas de los turistas están en su punto máximo. Las reseñas recientes invitan a reflexionar sobre cómo se mantiene la infraestructura de hospedaje tradicional en destinos emblemáticos como Mar del Plata.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario