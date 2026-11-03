La Toretto, cada vez más complicada: qué declaró un perito clave en el juicio

"Las marcas de los neumáticos que se ven son porque se revienta el de la rueda derecha primero, después el de la rueda izquierda", detalló el especialista.

El auto de Felicitas Alvite tras el impacto

También precisó que un neumático dejó marcas a lo largo de aproximadamente 103,5 metros, mientras que el otro recorrió unos 60 metros luego de que el automóvil subiera parcialmente a una rambla.

Ante los cuestionamientos de los abogados defensores sobre el método utilizado en el análisis, el perito aclaró que no aplicar una regla idéntica a todos los accidentes, ya que no todos los autos dejan rastros de frenado cuando se detienen o reducen la velocidad.

Una diferencia sobre dónde quedó el casco de Walter Armand

Walter Armad, la víctima del hecho fatal

Otro de los puntos que concentró la atención durante la audiencia fue la posición final del casco que llevaba Walter Armand cuando ocurrió el choque. De acuerdo con el análisis del accidentólogo, quedó delante y hacia la derecha del sector donde terminaron tanto el auto como la moto.

La posición del casco no es un dato menor para el expediente. Su ubicación, junto con la de los vehículos y las marcas encontradas sobre la calzada, forma parte de los elementos que deberán evaluarse para determinar cómo se produjo el choque y cuál fue la trayectoria de la víctima tras el impacto.

El momento en el que Felicitas Alvite, alias "La Toretto", choca y mata al motociclista Rubén Walter Armand en La Plata

Al finalizar la audiencia, Fernando Burlando, abogado de la familia de Walter Armand, destacó el aporte del especialista. "El perito aportó muchísima claridad a todos los presentes", expresó.

La hipótesis de la picada y las cámaras de seguridad

El testimonio también se incorporó a una de las principales discusiones del proceso: si Felicitas Alvite y su amiga Valentina Velázquez participaban de una picada por las calles de La Plata antes del desenlace fatal.

Alvite durante la primera jornada del juicio Foto: 0221

La acusación sostiene que las jóvenes circulaban a velocidades elevadas y que habían cruzado varios semáforos en rojo antes de llegar a la intersección de 13 y 532, donde se produjo el impacto contra Armand, de 36 años. Parte de esa secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.

La defensa de Alvite, en cambio, plantea que la joven seguía a Velázquez, quien le indicaba el camino para salir del casco urbano platense.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, presidido por Claudio Bernard e integrado por las juezas Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet llevan adelante la acusación, mientras que la familia de la víctima participa como particular damnificada con la representación de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.

Felicitas Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual y es defendida por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. En tanto, Valentina Velázquez está imputada por prueba de velocidad temeraria y cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.