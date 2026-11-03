La Toretto, cada vez más complicada: qué declaró un perito clave en el juicio
Un licenciado en accidentología vial analizó el lugar del hecho y la ubicación del casco de Walter Armand.
El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, la joven acusada de embestir y matar a Walter Armand en La Plata, sumó hoy la declaración clave de un licenciado en accidentología vial que analizó la secuencia del impacto, los movimientos del auto y la ubicación del casco de la víctima.
En la primera audiencia, Alvite lloró y pidió perdón. Durante la segunda jornada del juicio, su situación se complicó luego de las conclusiones que expuso el perito respecto a los análisis sobre el lugar del hecho, la velocidad del auto que conducía “La Toretto”, la cantidad de semáforos que pasó en rojo y las maniobras.
Una de las declaraciones más contundentes del especialista estuvo relacionada con una cuestión central para determinar cómo actuó la conductora antes de embestir a la víctima. "No hay huellas o signos de frenar antes del impacto", sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2.
Las marcas sobre el asfalto que complican a La Toretto
El perito explicó que las señales que quedaron sobre el pavimento se produjeron como consecuencia de los daños que sufrieron las ruedas del auto durante el hecho y no correspondían necesariamente a una maniobra de frenado.
Según su reconstrucción, primero se rompió la cubierta de la rueda derecha y luego la correspondiente al lado izquierdo.
"Las marcas de los neumáticos que se ven son porque se revienta el de la rueda derecha primero, después el de la rueda izquierda", detalló el especialista.
También precisó que un neumático dejó marcas a lo largo de aproximadamente 103,5 metros, mientras que el otro recorrió unos 60 metros luego de que el automóvil subiera parcialmente a una rambla.
Ante los cuestionamientos de los abogados defensores sobre el método utilizado en el análisis, el perito aclaró que no aplicar una regla idéntica a todos los accidentes, ya que no todos los autos dejan rastros de frenado cuando se detienen o reducen la velocidad.
Una diferencia sobre dónde quedó el casco de Walter Armand
Otro de los puntos que concentró la atención durante la audiencia fue la posición final del casco que llevaba Walter Armand cuando ocurrió el choque. De acuerdo con el análisis del accidentólogo, quedó delante y hacia la derecha del sector donde terminaron tanto el auto como la moto.
La posición del casco no es un dato menor para el expediente. Su ubicación, junto con la de los vehículos y las marcas encontradas sobre la calzada, forma parte de los elementos que deberán evaluarse para determinar cómo se produjo el choque y cuál fue la trayectoria de la víctima tras el impacto.
Al finalizar la audiencia, Fernando Burlando, abogado de la familia de Walter Armand, destacó el aporte del especialista. "El perito aportó muchísima claridad a todos los presentes", expresó.
La hipótesis de la picada y las cámaras de seguridad
El testimonio también se incorporó a una de las principales discusiones del proceso: si Felicitas Alvite y su amiga Valentina Velázquez participaban de una picada por las calles de La Plata antes del desenlace fatal.
La acusación sostiene que las jóvenes circulaban a velocidades elevadas y que habían cruzado varios semáforos en rojo antes de llegar a la intersección de 13 y 532, donde se produjo el impacto contra Armand, de 36 años. Parte de esa secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal.
La defensa de Alvite, en cambio, plantea que la joven seguía a Velázquez, quien le indicaba el camino para salir del casco urbano platense.
El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, presidido por Claudio Bernard e integrado por las juezas Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet llevan adelante la acusación, mientras que la familia de la víctima participa como particular damnificada con la representación de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.
Felicitas Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual y es defendida por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. En tanto, Valentina Velázquez está imputada por prueba de velocidad temeraria y cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.
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