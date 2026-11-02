Comenzó el juicio contra "La Toretto": habló y le pidió disculpas a la familia de Walter Armand

Walter Armad, la víctima del hecho fatal

Alvite también hizo referencia al mensaje que se viralizó en las redes sociales poco después del incidente y añadió: "El Tiktok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona".

Sobre el final de su declaración aseguró ser "incapaz de hacerle daño a alguien" y también mencionó que ratificada todo lo dicho en la indagatoria durante la etapa de instrucción.

El video que había publicado Alvite

Cómo será el juicio a La Toretto en La Plata

El juicio tiene previstas tres jornadas de la cual se estima que declararán cerca de 100 testigos. La acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervienen en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.