Comenzó el juicio contra "La Toretto": habló y le pidió disculpas a la familia de Walter Armand
Felicitas Alvite está acusada de homicidio con dolo eventual. También juzgan a su amiga, Valentina Velázquez, acusada de presunta participación.
Este lunes comenzó el juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, la joven de 23 años acusada de embestir y matar a Walter Armand cuando participaba de una picada en la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Al inicio del debate rompió en llanto y le pidió disculpas a la familia de la víctima.
El hecho por el que se la acusa a Alvites ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando Armand circulaba a bordo de su moto y fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por la joven. El motociclista murió a causa de las graves heridas.
Tras una larga investigación judicial, a más de dos años y medio del hecho, “La Toretto” comenzó a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión. También está acusada su amiga Valentina Velázquez, imputada por prueba de velocidad temeraria debido a su presunta participación en la picada ilegal que terminó con la muerte del motociclista.
Qué dijo La Toretto al inicio del juicio por homicidio
Previo al inicio del debate que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, Alvite quiso pronunciar unas palabras, rompió en llanto y sostuvo: "Quiero pedir nuevamente disculpas a la familia de Walter".
"Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día", agregó, según declaraciones recogidas por el sitio 0221.
Alvite también hizo referencia al mensaje que se viralizó en las redes sociales poco después del incidente y añadió: "El Tiktok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona".
Sobre el final de su declaración aseguró ser "incapaz de hacerle daño a alguien" y también mencionó que ratificada todo lo dicho en la indagatoria durante la etapa de instrucción.
Cómo será el juicio a La Toretto en La Plata
El juicio tiene previstas tres jornadas de la cual se estima que declararán cerca de 100 testigos. La acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervienen en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.
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