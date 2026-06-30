La UBA abrió la inscripción para ingresar en el segundo cuatrimestre: cómo anotarse

¿Qué es el CBC?

El Ciclo Básico Común constituye el primer año de todas las carreras de la UBA y puede cursarse tanto de manera presencial como virtual mediante UBA XXI. Está compuesto por seis materias obligatorias, aunque en algunas carreras existen particularidades, como el taller anual de dibujo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Desde la casa de altos estudios recomendaron consultar periódicamente los canales oficiales para verificar posibles cambios en el cronograma, la disponibilidad de sedes y los turnos asignados.