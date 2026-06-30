La UBA abrió la inscripción para ingresar en el segundo cuatrimestre: cómo anotarse
Según informaron, el trámite se realiza de manera online y contempla distintas instancias según la situación de cada estudiante.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción para quienes quieran comenzar una carrera en el segundo cuatrimestre de 2026.
Para anotarse, los aspirantes deberán completar el preingreso online, presentar la documentación correspondiente y, por último, elegir la sede y el turno de cursada. Todos los trámites se realizan a través de las páginas oficiales del CBC o de UBA XXI, según la modalidad elegida.
Las fechas de inscripción
El cronograma dispuesto por la UBA es el siguiente:
- Preingreso a la UBA: del 26 de junio al 13 de julio, para quienes nunca se hayan inscripto en la universidad.
- Rematriculación: del 26 de junio al 13 de julio, destinada a estudiantes que ya realizaron el CBC pero aún no cuentan con usuario del sistema SIU Guaraní.
- Cambio de carrera o simultaneidad: del 26 de junio al 6 de julio, para quienes quieran cambiar de carrera o cursar otra en paralelo.
- Inscripción a materias de UBA XXI: del 8 al 26 de julio, mediante el sistema SIU Guaraní.
¿Qué documentación hay que presentar?
Quienes se inscriban por primera vez deberán presentar el certificado de estudios secundarios completos. Si el título aún no fue emitido, podrán presentar una constancia de título en trámite o el analítico sin legalizar.
La UBA recordó que, para los ingresantes, las materias del CBC se asignan automáticamente y que la elección de sede y horario dependerá de la disponibilidad de vacantes.
¿Qué es el CBC?
El Ciclo Básico Común constituye el primer año de todas las carreras de la UBA y puede cursarse tanto de manera presencial como virtual mediante UBA XXI. Está compuesto por seis materias obligatorias, aunque en algunas carreras existen particularidades, como el taller anual de dibujo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Desde la casa de altos estudios recomendaron consultar periódicamente los canales oficiales para verificar posibles cambios en el cronograma, la disponibilidad de sedes y los turnos asignados.
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