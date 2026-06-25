El vicerrector de la UBA celebró el fallo de la Corte Suprema: "Luchar por lo correcto siempre vale la pena"
Luego de que el máximo tribunal dejara firme una cautelar a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, Emiliano Yacobitti dejó un mensaje en redes.
Este jueves, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario cuestionados por la gestión oficial. Como era de esperarse, esto fue celebrado por Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
La administración de Javier Milei había intentado vetar la Ley 27.795. Sin embargo, tras ser ratificada por el Congreso, el Ejecutivo recurrió a la Justicia bajo el argumento de que la norma no especificaba el origen de los fondos para financiar la actualización salarial y la recomposición de los programas estudiantiles.
El mensaje del vicerrector de la UBA sobre la decisión de la Corte Suprema
Tras el fallo del máximo tribunal, Emiliano Yacobitti escribió en sus redes sociales: "Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario".
Y añadió: "Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena".
Ley de Financiamiento Universitario: la pulseada que la educación le ganó a Milei
Hace 20 días la Corte Suprema rechazaba una presentación del Estado nacional para apartarse de la causa que impulsó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.
La decisión quedó plasmada en un fallo firmado el 4 de junio, en el que el máximo tribunal desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo contra resoluciones previas que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
Como última instancia, los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, determinaron que los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían a una sentencia definitiva, por lo que el máximo tribunal no puede intervenir.
Aunque el fallo obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario tal cual fue votada y ratificada por el Congreso, la Corte Suprema no resolvió si es válido el decreto de Javier Milei para suspender dos artículos de la norma.
La falta de respuesta ante ese escenario jurídico deja abierta la puerta a un nuevo camino en los tribunales.
Mientras tanto, el Gobierno acordó la transferencia de fondos a las universidades nacionales para aplicar subas del 24,33% en los salarios del personal docente y no docente, y para hacer frente a un 20% los gastos de funcionamiento y más un aumento de hasta $50.000.000.000 en las partidas presupuestarias de los hospitales universitarios.
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