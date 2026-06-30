Crisis económica: entró en concurso la fábrica textil que produce para Nike y Adidas en el país

Otros números que dan cuenta de la crisis económica son los $1.122 millones que corresponden a obligaciones contraídas con el Banco Provincia y el Banco Nación, y los $8.176 millones en deudas comerciales.

A ello se suman $1.951 millones en obligaciones fiscales y previsionales que le valieron intimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ahora, Textil Amesud tiene hasta el 8 de septiembre para que sus acreedores presenten sus pedidos de verificación, y después hasta el 19 de julio de 2027 para negociar un acuerdo de manera exclusiva.

Mientras tanto, la justicia decretó la inhibición general de bienes de la compañía y le prohibió al presidente de la firma salir del país por más de 40 días sin autorización judicial.

El comité de control de acreedores quedó conformado por gente de la ARCA, la Municipalidad de General San Martín y la firma Tipoiti para fiscalizar la evolución de la empresa en este período.

La industria textil nacional fue una de las más golpeadas por la gestión libertaria, que permitió la "apertura indiscriminada de importaciones", según explicaron desde la compañía afectada.