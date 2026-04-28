Paro docente este miércoles: a qué hora empieza y quiénes se adhieren
Desde el Ministerio de Capital Humano habían apuntado contra los docentes por no asegurar el derecho a la educación.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene este miércoles un paro docente y no docente total luego de que los gremios docentes y no docentes resolvieran avanzar con una medida de fuerza en rechazo a un reciente comunicado del Ministerio de Capital Humano.
La decisión fue tomada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que cuestionaron con dureza el mensaje difundido por la cartera nacional, al que calificaron como un “provocador comunicado”.
Desde el Ministerio habían responsabilizado a los docentes por no garantizar el derecho a la educación debido a las reiteradas huelgas, algo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicatos universitarios.
Además de confirmar el paro, ambas organizaciones ratificaron su participación en la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo, e invitaron a toda la comunidad educativa a sumarse en defensa de la universidad pública y del sistema de educación superior.
Paro docente en la UBA: el comunicado
A través de un comunicado conjunto, ADUBA y APUBA expresaron su malestar por la situación que atraviesan las universidades nacionales y apuntaron directamente contra la gestión del Gobierno.
“Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo solicita 'un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios'”, señalaron.
En el mismo texto, agregaron: “Al mismo tiempo, profundiza la crisis de la educación superior, con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el poder judicial”.
Por su parte, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, también cuestionó el accionar del Ministerio de Capital Humano y apuntó directamente a la ministra Sandra Pettovello.
“Desde nuestro gremio docente repudiamos y rechazamos el comunicado del Ministerio de Capital Humano, donde se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra de Capital Humano Sandra Petovello”, sostuvo.
Luego, redobló la crítica: “En vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”.
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