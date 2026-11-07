Mensaje del papa León XIV a la juventud: "El nuncio quiere dormir, pero canten hasta la hora que quieran"

La Argentina recibe este domingo la histórica visita del papa León XIV, en el marco de una gira por Sudamérica que inició este viernes 6 de noviembre en Uruguay, y que se extenderá hasta el 17 en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.

El viaje del sumo pontífice arriba este domingo al país en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su llegada marca el inicio de una esperada visita oficial en el marco de su gira por América del Sur.