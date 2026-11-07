Mensaje del papa León XIV a la juventud: "El nuncio quiere dormir, pero canten hasta la hora que quieran"
"Esta es la juventud del papa", así recibieron los jóvenes a León XIV el viernes por la noche en Uruguay. El pontífice bromeó con ellos. Los detalles.
Tras finalizar sus actividades oficiales y presidir las Vísperas en la Catedral Metropolitana, el Papa llegó a la Nunciatura para descansar. Al escuchar los cantos y el fervor de la gente afuera, decidió salir a saludarlos.
Entre risas, León XIV les dijo: “Es un gusto saludarles, espero verlos de nuevo en estos días. El Nuncio dice que quiere dormir, pero canten hasta la hora que quieran. Bueno, quizás no tanto porque los vecinos también van a querer dormir, pero muchas gracias por su entusiasmo”.
“Veo que Uruguay es un país de jóvenes con fe”, dijo el Papa, asomándose desde el balcón de la Nunciatura. León XIV agradeció la bienvenida que recibió durante esta primera jornada en Uruguay y destacó la presencia de los jóvenes que se acercaron a saludarlo.
“Es un gusto saludarles, espero verlos de nuevo en estos días. El Nuncio dice que quiere dormir, pero canten hasta la hora que quieran. Bueno, quizás no tanto porque los vecinos también van a querer dormir, pero muchas gracias, gracias por su entusiasmo, gracias por estar aquí. Dios los bendiga a todos y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes siempre Buenas noches”.
El pontífice rompió el protocolo al asomarse al balcón para agradecer a la multitud por su entusiasmo, dejando este divertido y espontáneo momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
La Argentina recibe este domingo la histórica visita del papa León XIV, en el marco de una gira por Sudamérica que inició este viernes 6 de noviembre en Uruguay, y que se extenderá hasta el 17 en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.
El viaje del sumo pontífice arriba este domingo al país en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su llegada marca el inicio de una esperada visita oficial en el marco de su gira por América del Sur.
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