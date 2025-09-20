Se acabó la VTV: los autos que ya no necesitarán realizar la verificación técnica

Las personas que no deberán pagar la VTV

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años que perciban ingresos iguales o menores al haber mínimo jubilatorio y tengan un vehículo cuyo valor esté por debajo del monto fijado para tributar el impuesto a la radicación en CABA.

Los requisitos necesarios para renovar la VTV

DNI documento de identidad Al momento de realizar la VTV, es fundamental llevar el DNI.

Para actualizar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires, primero es necesario sacar turno en la web oficial y luego presentarse con estos documentos:

