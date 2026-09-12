La VTV se desregulariza en CABA: qué sucederá en la provincia de Buenos Aires

Entre los principales cambios porteños aparece justamente la posibilidad de sumar establecimientos privados. Para poder realizar las inspecciones, estos centros deberán inscribirse en el registro correspondiente y acreditar el cumplimiento de las exigencias técnicas necesarias para brindar el servicio.

También existen diferencias relacionadas con las tarifas. Mientras el nuevo esquema busca avanzar hacia una mayor libertad para que los prestadores establezcan el valor de la revisión, en la Provincia de Buenos Aires la tarifa informada para vehículos es de $97.057, IVA incluido.

Otro de los puntos vinculados con la reforma nacional tiene que ver con los plazos para realizar las inspecciones en aquellas jurisdicciones que adhieran. Para los vehículos particulares nuevos, la primera revisión puede realizarse a los cinco años, mientras que para vehículos de cargas y pasajeros el período indicado es de hasta 12 meses.

En cuanto a las verificaciones posteriores, el esquema contempla una revisión cada 24 meses para vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad y controles anuales para aquellos que superen esa edad.

De esta manera, mientras CABA avanza con una apertura del sistema de VTV, en territorio bonaerense no se prevé por ahora aplicar el mismo modelo. Los propietarios de vehículos radicados en la Provincia deberán seguir atentos a las condiciones, tarifas y plantas establecidas por el régimen provincial.