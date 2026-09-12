La VTV se desregulariza en CABA: qué sucederá en la provincia de Buenos Aires
Los cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular permitirán sumar nuevos lugares para realizar el trámite en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la situación será diferente para los conductores bonaerenses.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa una serie de modificaciones que buscan ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar el control de los vehículos. En la Ciudad de Buenos Aires se abrió la inscripción para incorporar nuevas estaciones y avanzar con la apertura del sistema.
El nuevo esquema permitirá que, además de las plantas tradicionales, puedan participar talleres privados, concesionarias e importadores, siempre que cumplan con los requisitos de infraestructura, equipamiento y controles establecidos por la normativa correspondiente.
Uno de los objetivos de la medida es aumentar la cantidad de opciones disponibles para los automovilistas y generar mayor competencia entre los prestadores. Sin embargo, estos cambios no se trasladarán automáticamente a la Provincia de Buenos Aires, donde por el momento continuará funcionando el sistema vigente.
VTV: qué pasará en Provincia y los cambios
En la Provincia de Buenos Aires, la desregulación implementada en territorio porteño no está prevista por el momento. De acuerdo con autoridades bonaerenses citadas por la información disponible, se considera necesario mantener el actual funcionamiento de la VTV para sostener los controles sobre los vehículos que circulan por las rutas.
Esto significa que los conductores bonaerenses deberán continuar realizando la verificación en las plantas habilitadas bajo el esquema provincial, sin la incorporación inmediata de talleres particulares, concesionarias o importadores que plantea el nuevo modelo aplicado en CABA.
Entre los principales cambios porteños aparece justamente la posibilidad de sumar establecimientos privados. Para poder realizar las inspecciones, estos centros deberán inscribirse en el registro correspondiente y acreditar el cumplimiento de las exigencias técnicas necesarias para brindar el servicio.
También existen diferencias relacionadas con las tarifas. Mientras el nuevo esquema busca avanzar hacia una mayor libertad para que los prestadores establezcan el valor de la revisión, en la Provincia de Buenos Aires la tarifa informada para vehículos es de $97.057, IVA incluido.
Otro de los puntos vinculados con la reforma nacional tiene que ver con los plazos para realizar las inspecciones en aquellas jurisdicciones que adhieran. Para los vehículos particulares nuevos, la primera revisión puede realizarse a los cinco años, mientras que para vehículos de cargas y pasajeros el período indicado es de hasta 12 meses.
En cuanto a las verificaciones posteriores, el esquema contempla una revisión cada 24 meses para vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad y controles anuales para aquellos que superen esa edad.
De esta manera, mientras CABA avanza con una apertura del sistema de VTV, en territorio bonaerense no se prevé por ahora aplicar el mismo modelo. Los propietarios de vehículos radicados en la Provincia deberán seguir atentos a las condiciones, tarifas y plantas establecidas por el régimen provincial.
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