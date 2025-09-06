La VTV con un 50% de descuento que casi nadie aprovecha en septiembre
Este trámite es fundamental en todo el territorio argentino, asegurando una conducción segura y eficiente. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite fundamental en todo el territorio nacional, buscando reducir los accidentes y mejorando el tránsito mediante inspecciones en los coches. Estas se llevan a cabo en talleres autorizados, donde analizan diferentes componentes clave del automóvil, como luces, frenos y neumáticos.
Además, se debe realizar cada un tiempo determinado y, en caso de no presentar este trámite, el conductor se expone a serias multas. Sin embargo, durante los últimos días se conoció que un grupo de beneficiarios puede acceder al descuento del 50% en la VTV.
Monto de la VTV en septiembre 2025
Los talleres y plantas verificadoras autorizadas deben ser el lugar donde se realice la VTV, siempre con turno previo. Estos son los precios vigentes en la Provincia de Buenos Aires para realizar esta inspección obligatoria:
- Autos particulares: $79.640,87
- Motocicletas: $31.856,35
- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79
Cómo acceder al 50% en la VTV
En la provincia, además de autos municipales, cuerpo de Bomberos y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD),los jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos salarios mínimos, es decir, hasta $322.000, también pueden acceder a este descuento del 50% en en la VTV.
Esta medida busca apoyar económicamente a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que asegura que los vehículos circulen en condiciones seguras. Para acceder, deben presentar estos documentos:
- El último comprobante de haberes.
- Documentación que acredite la titularidad del vehículo.
- Constancia que confirme la vigencia de la VTV.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario