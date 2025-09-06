La VTV con un 50% de descuento que casi nadie aprovecha en septiembre

Cómo acceder al 50% en la VTV

En la provincia, además de autos municipales, cuerpo de Bomberos y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD),los jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos salarios mínimos, es decir, hasta $322.000, también pueden acceder a este descuento del 50% en en la VTV.

Esta medida busca apoyar económicamente a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que asegura que los vehículos circulen en condiciones seguras. Para acceder, deben presentar estos documentos: